Tumblr WordPress evliliği çok yakında gerçek olabilir

Auttomatic Tumblr’ıns sadece isim haklarını veya dijital varlıklarını değil, çalışanlarını da bünyesine katacak. Bu da 200 kişi anlamına geliyor ve Auttomatic’in bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma olacak.

Auttomatic yöneticileri, Tumblr’da daha önce uygulanan pornografik materyal yasağının devam edeceğini de vurguluyorlar.Tumblr’ın yeni görevi WordPress’in içerik yönetimini güçlendirmek ve “daha eğlenceli” içeriklerin oluşmasını sağlamak olacak.Yahoo Tumblr’ı 2013’te 1.1 milyar dolara satın almıştı ancak sosyal medya yarışında geri kalan Tumblr’ın fiyatı 2016’da 230 milyon dolara düşmüştü. Yine de Tumblr hala 470 milyon bloga ev sahipliği yapıyor ve değerli bir içerik kaynağı.

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