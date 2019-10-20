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Tunç Soyer açıkladı! Muhtarlara ulaşım ücretsiz oluyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 20.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 1 Kasım’dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

Tunç Soyer açıkladı! Muhtarlara ulaşım ücretsiz oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Fuar İzmir’de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yemekte, muhtarlarla bir araya geldi. Soyer, 1 Kasım'dan itibaren İzmir’deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumda olduklarını söyleyen Soyer, "Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeynep Taylan konuşmasında, "Biz Türkiye’deki en büyük aileyiz. 187 yıllık bir geçmişimiz vardı ancak bir günümüz yoktu. Sayın muhtarlarımız günümüz kutlu olsun. Başkanım, bizi davet ettiğiniz ve bu imkanı sağladınız için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 1 Kasım’dan itibaren ücretsiz biniş kartlarını kullanacak muhtarlardan 2'si, kartlarını Belediye Başkanı Soyer’den aldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer izmir büyükşehir belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tek parti CHP döneminde Devletin vergi ve "Tahsilat" işlerine Muhtarlar bakarmış. O dönem Ailesi yada yakınları Muhtarla bağı olanlar Köyü CHP lidir.. tamamen duygusal yani
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