Tunç Soyer duyurdu! İzmir'de ulaşım bayramlarda ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

DİNİ BAYRAMLARDA ÜCRETSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerden dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmalarını istemesinin ardından konuyu meclis gündemine getireceklerini söyleyen Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını söyledi.

MİLLİ BAYRAMLARDA 1 KURUŞ

Soyer, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Belediye Meclisi, ücretsiz ulaşım konusunu gelecek hafta yapılacak olan toplantıda görüşecek. Karar meclisten geçtikten sonra, 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma araçlarında ücretler, 1 kuruş olacak.

TARİHİ FABRİKA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon lira karşılığında satın aldığı Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini açıklayan Soyer, "Fabrikanın hem fonksiyonu hem tasarımı ile ilgili uluslararası proje yarışması açacağız. Bu yarışma ödüllü olacak. Çok iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. İhale tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı bekleniyor" dedi.