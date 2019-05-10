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Tunç Soyer duyurdu! İzmir'de ulaşım bayramlarda ücretsiz

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 10:09 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini açıkladı. Soyer, ayrıca Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini de söyledi.

Tunç Soyer duyurdu! İzmir'de ulaşım bayramlarda ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

DİNİ BAYRAMLARDA ÜCRETSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerden dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmalarını istemesinin ardından konuyu meclis gündemine getireceklerini söyleyen Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını söyledi.

MİLLİ BAYRAMLARDA 1 KURUŞ

Soyer, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Belediye Meclisi, ücretsiz ulaşım konusunu gelecek hafta yapılacak olan toplantıda görüşecek. Karar meclisten geçtikten sonra, 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma araçlarında ücretler, 1 kuruş olacak.

TARİHİ FABRİKA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon lira karşılığında satın aldığı Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini açıklayan Soyer, "Fabrikanın hem fonksiyonu hem tasarımı ile ilgili uluslararası proje yarışması açacağız. Bu yarışma ödüllü olacak. Çok iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. İhale tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı bekleniyor" dedi.

TAHSİS KARARI İPTAL

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu zamanında özel bir üniversiteye tahsisi yapılan Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasına dair de açıklama yapan Soyer, şunları söyledi:

"İZFAŞ eski binasının üniversiteye yapılan tahsis işlemini iptal ettik. Üniversite için başka çareler üreteceğiz, tabi ki destek olacağız."

İMAMOĞLU'NA DESTEK

Tunç Soyer, ayrıca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini, program detayının yakında netleşeceğini de ifade etti.

(DHA)

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Tunç Soyer izmir chp ulaşım bayram 19 mayıs

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
imamoglunu yapmak istedigi suda indirimi izmirdede yapsaniz iyi olurdu fakat izmiri cepte gordugunuz icin gerek duymuyorsunuz
Budur
sen kesin akp li sin...bu hizmeti ancak müslüman akp liler yapar....tayyip duymasın beni kimseye demeyin....millete hizmet eden adamdır....
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