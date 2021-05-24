Tunceli’de 2 bin 800 yıllık tarihi Pertek Kalesi, görenleri kendisine hayran bırakıyor

Milattan önce 8’inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı’nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu. Pertek ilçesinin en önemli değerlerinden biri olan kale, Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşuyor ve surlar arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale konumu itibariyle Elazığ’da bulunan Harput Kalesi ve yine Pertek ilçesinde bulunan Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde.

'TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE CAZİBE MERKEZİ'

Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü’nün mavi sularının ortasında bulunan Pertek Kalesi, çok sayıda yerli turistin ilgisini çekiyor. Elazığ’dan Tunceli’ye seyahat eden vatandaşlar kale manzarası ile fotoğraf çekmenin keyfini yaşarken, kaleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ise feribot iskelesindeki balıkçı teknelerini kullanıyor. İlçenin tanıtımına da katkı sunan kaleyi turizme kazandırmak için Tunceli Valiliği'nin destekleriyle Pertek Kaymakamlığı'nca çeşitli projeler yürütülüyor. Son dönemde hız verilen projeler kapsamında, yörenin cazibe merkezi olması hedeflenen kalenin bulunduğu alana restoran ve kafe yapımının sonuna gelindi.