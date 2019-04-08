Tunceli'de seçimi kazanan 'Komünist Başkan' ilk iş olarak duvarları yıktırdı

Geçtiğimiz Cuma günü mazbatasını alarak göreve başlayan TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye önündeki duvarları yıktırdı.
VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİ
Sabah saatlerinde belediye çalışanları önce belediye demir korkuluklarını kaldırdı, ardından da iş makinesiyle duvarların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı Maçoğlu ile birlikte vatandaşlar da izledi.
'ENGELLERİ KALDIRDIK'
Duvarların kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan Maçoğlu, "Bunu halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak ve daha şeffaf bir görünüm kazandırmak adına yaptık. Ayrıca buraların uzun süredir çevre düzenlemesine de ihtiyacı vardı. Bundan kaynaklı bir çalışma. Belediyenin içi dışarıdan görülmüyordu. Biraz daha şeffaf ve görünür kılmak için yaptık" dedi.
SEÇİMLERDE SÖZ VERMİŞTİ
Meselenin bir şeyleri yıkalım, kıralım, değiştirelim olmadığını belirten Maçoğlu, halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak için bu çalışması seçimde verdikleri söz üzerine yaptıklarını kaydetti. (İHA)
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