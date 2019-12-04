Tunceli'de bulunan 13 tarihi eser müzede sergilenecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde arazide tespit edilen 13 tarihi eser, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla müzeye kazandırıldı.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hozat ilçesinde arazide 13 tarihi eser bulunduğu bilgisinin kendisine iletilmesi üzerine, ilgili birimlere eserleri incelemesi için talimat verdiğini söyledi.

Ekibin eserler üzerinde yaptığı inceleme sonucu koruma altına alınmasına karar verildiğini belirten Vali Sonel, bölgeye gönderdikleri ekibin yaptığı incelemede 13 taş eserin tarihi varlık olduğunu belirlemesi üzerine çalışma başlattıklarını ve eserlerin çok kısa sürede Tunceli Müzesi'ne intikalini sağladıklarını ifade etti.

Sonel, eserlerin artık Tunceli Müzesinde sergileneceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz Tunceli'nin tarihi eserlerinin, kültürel varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her türlü desteği veriyoruz. Müzemizde 2 bine yakın eser var ve bu eserler kentimizin kesintisiz tarihini ziyaretçilere gösterecek. Koruma altına aldığımız yeni eserlerimiz de müzemizin bahçesindeki yerini aldı ve zenginliğimize zenginlik kattı."

Müzeye kazandırılan eserler üzerinde ayrıntılı çalışma başlatıldığına işaret eden Sonel, çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bilgilerin açıklanacağını sözlerine ekledi.

