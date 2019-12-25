MAGAZİN
  4. Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 23:45 | Son Güncelleme

Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

TUNCELİ (AA) - Tuncel Valiliği, iki yılda 2 bin 119 çocuğu, Türkiye'nin farklı kentlerini tanıması ve tatil yapabilmeleri için uçakla geziye gönderdi.

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle, güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonları sonucu huzur şehri haline geldiğini söyledi.

Görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, yetim ve öksüz çocuklar, yaşlılar ve engellilere gösterdiğini vurgulayan Sonel, "Tunceli'de çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için her türlü projeye destek veriyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin geleceğidir." dedi.

Soner, çocukların gezilere gönderilmesine hayırsever iş insanlarının destek verdiğini ve devlet millet işbirliğiyle organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "2 bin 119 çocuğumuzu da başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı kentlerini tanımları ve gezmeleri için uçaklarla tatile gönderdik. İlk defa uçağa binen, il dışına çıkan çocuklarımız oldu. Onlar bu gezilerle güzel vakit geçirdiler ve mutlu oldular, biz de onlarının mutluluklarıyla sevindik. Bugün olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyrettiBakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti
Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldiSerkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 bin 119 öğrenci uçakla gezi Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Bakan Ersoy, engelli sanatseverlerle birlikte ‘Lüküs Hayat’ı seyretti

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz, "Nev Nefes" programında bir araya geldi

OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri

OMÜ ve Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığından 100. yıl konseri

Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap

Samsun’un sanayi tarihine ışık tutacak kitap

Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Nutuk yeni baskısıyla raflarda

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

Binicilik keyfi Meksika ve İtalyan mutfağı ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.