Tunuslu kadın girişimci alışılmışın dışına çıkarak "salyangoz yetiştiriciliği" yapıyor

TUNUS (AA) - YUSRA VANNAS - Tunuslu Huda bin Ramadan el-Kıray, iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 12 yıl çalıştıktan sonra eğitimini alarak salyangoz yetiştiriciliğine başladı.

Başkent Tunus'un kuzeyindeki Menube vilayetinde halk kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparken, Kıray alışılmışın dışına çıkarak gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan salyangoz yetiştiriciliği yapıyor.

Kurduğu salyangoz çiftliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan girişimci Kıray, halkın alışık olmadığı bu işe başlamanın başlangıçta pek kolay olmadığını söyledi. Lisans eğitimini elektronik alanında aldığını ifade eden Kıray, 12 yıl çalıştığı işinden de 5 yıl önce istifa ederek, bu alana yöneldiğini kaydetti.

Salyangoz yetiştiriciliğine başlamadan önce Tarım Bakanlığı tarafından verilen bir eğitime katıldığını belirten Kıray, bu eğitimle de yetinmeyip farklı kurslara giderek kendisini geliştirdiğini aktardı.

- "Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim"

Başından itibaren temel düşüncesinin, herkesçe bilinen bir iş yapmamak olduğunu dile getiren Kıray, "Alışılmışın dışında bir iş yapmak istedim." dedi.