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Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı

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Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarpan tur teknesinden denize düşerek yaşamını yitiren 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya'nın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı 1

KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPMANIN ETKİSİYLE DENİZE DÜŞTÜ!

Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Konya'nın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya için, bugün ikindide Ümraniye Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Konya’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Konya’nın cenazesi Beykoz Şahinkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı 2

Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı 3

DÜŞME ANI KAMERADA

Tur teknesinin köprünün ayağına çarptıktan sonra Konya'nın denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknede telefonla konuşan Konya'nın denize düştüğü anlar yer aldı.

Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı 4

Tur teknesindeki korkunç kazada yeni gelişme! O anlar ortaya çıktı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haliç Tur teknesi boğulma
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