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Turabi Acun Ilıcalı'ya teşekkür edip açıkladı! "Kesin geliyorum Survivor'a..."

21.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın şüphesiz unutulmaz isimlerinden biri Turabi Çamkıran sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak "Burada kimse bakire ölmez" diyerek paylaşım yapan Turabi'den Survivor açıklaması geldi. Turabi Acun Ilıcalı'yı da unutmadı.

Turabi Acun Ilıcalı'ya teşekkür edip açıkladı! "Kesin geliyorum Survivor'a..."

İki sene üst üste Survivor şampiyonu olan Turabi, yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline geldi. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Turbo Turabi geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez" diyerek yaptığı argo paylaşımla dikkat çekmişti.

Şu sıralar yurt dışında yarışmada olan Turabi'den Survivor açıklaması geldi.

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Survivor kadrosu merak edilirken eski yarışmacı Turabi "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum. Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım."

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Turabi Acun Ilıcalı'ya da teşekkür etti.

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Acun Ilıcalı turabi sosyal medya

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