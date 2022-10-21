Turabi Acun Ilıcalı'ya teşekkür edip açıkladı! "Kesin geliyorum Survivor'a..."

İki sene üst üste Survivor şampiyonu olan Turabi, yarışmanın ardından sosyal medya fenomeni haline geldi. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Turbo Turabi geçtiğimiz günlerde "Burada kimse bakire ölmez" diyerek yaptığı argo paylaşımla dikkat çekmişti.

Şu sıralar yurt dışında yarışmada olan Turabi'den Survivor açıklaması geldi.

Survivor kadrosu merak edilirken eski yarışmacı Turabi "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum. Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım."

Turabi Acun Ilıcalı'ya da teşekkür etti.

