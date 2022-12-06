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Turabi Çamkıran’ın hedefinde Adem Kılıçcı var! "Acun Ilıcalı'nın..."

06.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlar paylaşıp tepki çeken Turabi'ye Sahra Işık'tan sonra Survivor Adem Kılıçcı'dan da tepki geldi. Turabi, Adem'in paylaşımını görünce çileden çıktı. Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı’yı kafes dövüşüne davet etti ve "Gerçek hayattayız Acun Ilıcalı'nın lafı geçersizdir" dedi.

Turabi Çamkıran’ın hedefinde Adem Kılıçcı var! "Acun Ilıcalı'nın..."

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla birçok kişi tarafından tepki alan Turabi Çamkıran’a bir tepki de Survivor’dan tanıdığımız boksör Adem Kılıçcı’dan geldi.

Adem’in tepkisi üzerine Turabi tarafından gelen hakarete varan sözler sonrasında Adem Kılıçcı, “Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye” ifadesini kullandığı bir tweet paylaştı.

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Bunun ardından da Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı’yı kafes dövüşüne davet ettiğini ve yarım kalan işi bitireceğini söyledi.

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Turabi paylaşımında "Gerçek hayattayız, Acun Ilıcalı'nın 'Turabi dur yoksa diskalifiye olursun' lafı geçersizdir. Herkes hakkını alacak bu saatten sonra" dedi.

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Adem Kılıçcı sahra ele

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