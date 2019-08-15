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Turabi ikinci defa The Challenge'da

DİZİ HABERLERİ  | 15.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Survivor'da iki kez, The Challenge'da bir kez şampiyonluğu bulunan Turabi yeniden maceraya atılıyor. Son olarak 750 bin dolar kazanan Turabi, ABD'nin en çok izlenen yarışma programı The Challenge'a bir kez daha şampiyonluk hedefiyle katılacak.

Turabi ikinci defa The Challenge'da

Survivor'da iki kez birinci olan ABD'de ise The Challenge'da büyük ödülü kazanan Turabi bir zafer daha kazanmak istiyor. Turabi, 'dünyanın en zor yarışması' olarak tanımlanan The Challenge'a ikinci kez katılacağını duyurdu.

Daha önce The Challenge'da 750 bin dolar ödül (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi, rakiplerine “Korkak tavuk” ve “Sahte şampiyon” göndermelerinde de bulundu.

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Daha önce The Challenge'da şampiyon olan Turabi, "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk’le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü yarışmacı Benimle Dans Eder misin?, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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