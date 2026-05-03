Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı

Erzurum'da halk arasında 'Öksürük Baba' olarak bilinen ve 2 mezarın bulunduğu türbede, kimliği belirsiz kişiler tarafından define kazısı yapıldı.

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde Karskapı Caddesi'nde meydana geldi. Halk arasında 'Öksürük Baba' ve 'Tükürük Nene' olarak bilinen ve öksürük rahatsızlığı olan hastaların şifa niyetiyle dua etmeye gittiği türbede kimliği belirsiz kişiler kazı yaptı.

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı 1

İki mezarın bulunduğu türbeyi kazanlar, karşı apartmanda oturanların kendilerini fark etmesi üzerine hızlıca kaçtı. Sabah saatlerinde türbeye dua etmek için gelen bir kadın, mezarın kazıldığını görünce durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, türbede inceleme yaptı.

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

İKİ MEZARDA KAZINMIŞ

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, "Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Burada biri büyük biri küçük iki mezar vardı. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söylendi. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı 3

Türbesinin altını üstüne getirdiler: Gece yarısı define kazısı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölü atın altında kaldı, iki bacağını kaybettiÖlü atın altında kaldı, iki bacağını kaybetti
Mayon yanardağı patladı: Yerleşim yerleri küle döndü!Mayon yanardağı patladı: Yerleşim yerleri küle döndü!

Anahtar Kelimeler:
Erzurum türbe mezar kazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
9 gün tatil gündemde

9 gün tatil gündemde

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

İstanbul'da iğrenç görüntü! Sapık adamın yaptığı infial yarattı

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.