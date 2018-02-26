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Turgay Kerimoğlu arabada ili esmer güzelle yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanan Tugay Kerimoğlu, eğlence mekanı çıkışı 30'lu yaşlardaki iki esmer güzelle yakalandı.

Turgay Kerimoğlu arabada ili esmer güzelle yakalandı

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanmıştı. Kerimoğlu, önceki gece arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'ndaki gece kulübü Dutluk'ta eğlendi.

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KİMSEYİ GÖREMEYİNCE KIZLARI ÇAĞIRDI

Kulüpten 05.20'de çıktı. Kapıda muhabir var mı diye kontrol etti. Kimseyi görmeyince arkadaşını ve 30'lu yaşlardaki iki esmer güzeli yanına çağırdı.

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YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Kız arkadaşları aracın arka koltuğuna geçti. Bu sırada flaşlar patladı. Tugay Kerimoğlu ve kızlar yüzlerini gizledi.

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ETKİN ÜNAL, ARKADAŞ ÇEVRESİNİ SUÇLAMIŞTI

Etkin Ünal ayrılığın ardından verdiği röportajda Tugay Kerimoğlu'nu 'arkadaş çevresinin' bozduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Turgay Kerimoğlu Etkin Ünal

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Ya Tugay bende seni aklı başında biri sanmıştım
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