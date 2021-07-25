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Turgay Yıldız'ın ailesi "Covid-19 ve aşı kaynaklı ölüm" iddialarına dair açıklama yaptı

25.07.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatrocu Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının vefatının Covid-19 ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Turgay Yıldız'ın ailesi uzun bir açıklamayla iddiaları yalanladı.

Turgay Yıldız'ın ailesi "Covid-19 ve aşı kaynaklı ölüm" iddialarına dair açıklama yaptı

56 yaşındaki Turgay Yıldız, 24 Haziran'da İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı nedeniyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, 22 Temmuz sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Usta oyuncunun ölümü sonrası ölümün sebebinin koronavirüs aşısı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Turgay Yıldız'ın ailesi, sanatçının ölümüyle ilgili iddialar sonrası kamuoyuna bir açıklama yaptı.

"VEFATIN AŞIYLA İLGİSİ YOK"

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Yıldız'ın ailesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatına neden olan hastalığın hikayesini anlattı ve bazı iddialara cevap verdi. Açıklamada, Turgay Yıldız'ın vefatının Covid-19 ve aşı kaynaklı olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Sanatçının daha önce de kalp damar rahatsızlığı öyküsü olduğu kaydedildi.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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