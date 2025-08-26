Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi ikinci kez olunca isyan etti! "5 dakika içinde yok oldu"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait papağanın 28 yıllık sahibi Metin Suna, kuşun ikinci kez çalınmasıyla şoka uğradı. "Evladımı geri getirsinler" diyerek çağrı yapan Suna, "Başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor" dedi.

Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi ikinci kez olunca isyan etti! "5 dakika içinde yok oldu"
Jale Uslu
  1. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait olduğu bilinen Ara cinsi papağan, Özal'ın vefatının ardından Antalyalı Metin Suna'ya emanet edildi.

Turgut Özal a aitti! 28 yıllık yeni sahibi ikinci kez olunca isyan etti! "5 dakika içinde yok oldu" 1

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın papağanı almaya karar verdi.

YEMEK YERKEN KAYBOLDU

Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı kuş dün akşam Suna'nın yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Turgut Özal a aitti! 28 yıllık yeni sahibi ikinci kez olunca isyan etti! "5 dakika içinde yok oldu" 2

Geçtiğmiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadın garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler. 'Kimse almaz' dedim.

Turgut Özal a aitti! 28 yıllık yeni sahibi ikinci kez olunca isyan etti! "5 dakika içinde yok oldu" 3

Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

"HERKES ONU TANIYOR, GERİ GETİRİN"

Kuşla ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Sıradan bir papağan değil, başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem olduAldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Turgut Özal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"

Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.