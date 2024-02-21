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    4. 'Turist olarak gitti' iddialarına Alper Gezeravcı yanıt verdi! Cüneyt Özdemir: "Dört dörtlük cevap gerçekten"

    'Turist olarak gitti' iddialarına Alper Gezeravcı yanıt verdi! Cüneyt Özdemir: "Dört dörtlük cevap gerçekten"

    Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
    21.02.2024 23:21 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, 'Turistik gezi eleştirileri'ne Cüneyt Özdemir'in YouTube programında yanıt verdi. Gezeravcı 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş ve uzayda 18 gün geçirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönüş yapmıştı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 'turist olarak gitti' eleştirisine dikkat çeken bir yanıt verdi.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay görevini tamamlamasının ardından birçok eleştiriye maruz kaldı. Gezeravcı, Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılarak 'Turist olarak uzaya gitti, 55 milyon dolar verildi' iddialarını canlı yayında yanıtladı.

    Cüneyt Özdemir şu soruyu yöneltti;

    "İyi niyetle bir sürü şey söylüyorsunuz. Özellikle bir grup hesap kimi FETÖ, kimi muhalif, kimi şuursuz bütün bunları alıp bu hikayeyi etkisizleştirmek ya da biraz daha küçültmek için kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi '55 milyon dolar verildi ve siz oraya turist olarak gittiniz.' Bütün dünyada uzay sektörü özelleştiriliyor. Nitekim bu devletlerin üzerinden alınıyor. Siz bunları duyduğunuzda ne düşündünüz. Turist olarak mı gittiniz?"

    İDDİALARA YANIT VERDİ

    Astronot Alper Gezeravcı, "Sorunun çıkış noktasıyla ilgili küçük bir cevap vereyim. Bunu dile getiren insanlarımız Türkiye'den Amerika'ya ya da Amerika'dan Türkiye'ye bir uçuğa binip iş için bir yerden bir noktaya giderken para verdiklerinde turist olarak mı gelmiş oluyorlar?" diyerek o iddialara yanıt verdi.

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    ÖZDEMİR: 'DÖRT DÖRTLÜK CEVAP'

    Özdemir, Gezeravcı'nın verdiği yanıt karşısında 'Dört dörtlük cevap, gerçekten şahane bir cevap verdiniz' dedi.

    Gezeravcı sözlerini şu şekilde bitirdi;

    "Ya da az önce göstermiş olduğunuz topla attığınız deneylerde ilkokul çocuğu için yapılmış bir deneye, ilkokul çağındaki çocuğun zihninde hiçbir şey ifade etmeyen, yer çekimsiz ortamla ilgili fikir yaratmak için yapılmış bir deneyin benzerini o çocuk okulda farklı bir deney ünitesinde bir şeyleri denediğinde çok basit bir şey denediğinde babasının parasını çar çur mu etmiş oluyor? İlkokul çağındaki bir çocuk okulundaki labaratuvarında deney yaptığında. Yani algı eşiğinin birazcık düzeltilmesi gerekiyor. Bu proje ısrarla vurguluyorum yetişkin insanlarımıza değil bu ülkenin geleceğini teşkil edecek,şuanda sizin de Amerika'da gururla gördüğünüz türk bilim insanlarının kendi ülkesinin kaynaklarıyla kendi ülkesinin özgüveniyle dünyada uzay tarihinin ilerleyen döneminde imza atacak çocukların geleceği. İnsanlar bu projeyi örselemeye çalışırken aslında kendi çocuklarının geleceğini örseliyorlar."

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