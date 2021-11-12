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Turistik Doğu Ekspresi kış turizmine hazırlanıyor! Seferlerin başlaması için görüşmeler yapıldı

12.11.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Turistik Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlayacağı müjdesini verdi.

Turistik Doğu Ekspresi kış turizmine hazırlanıyor! Seferlerin başlaması için görüşmeler yapıldı

Milletvekili Arslan, kentteki bir otelde turizmcilerle yaptığı toplantıda, Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini söyledi.

Doğu Ekspresi'nin 12 Temmuz itibarıyla seferlerine her gün kesintisiz, karşılıklı başladığını hatırlatan Arslan, "Mevcut Doğu Ekspresi'mizin her gün karşılıklı olarak seferlerine devam edeceği konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Turistik Doğu Ekspresi sizi ilgilendiriyor, arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Çok değil birkaç gün içerisinde Sayın Bakan bizzat kendisi hangi tarihte başlayacağını deklare edecek. Şu anda şüpheniz olmasın ki özellikle kış turizmini olumsuz etkilemeyecek bir tarihte başlatılacak. Bizim, sizler için çok önemli kış turizmi kapsamında gelecek misafirlerimiz açısından çok kısa bir sürede tarih deklere edilerek rezervasyonların iptaline sebep olmaması adına tarih birkaç gün içerisinde açıklanacak." dedi.

“KIŞ TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE BAŞLAYACAK”

Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelecek hafta kente gelmesini beklediklerini ve bazı konuları görüşeceklerini belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi kış turizmini olumsuz etkilemeyecek şekilde başlayacak ve onun da tarihini birkaç gün içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bizzat açıklayacak." dedi.

Trenlerin Ankara'dan kalktığına ve farklı noktalarda durduğuna işaret eden Arslan, bu nedenle kente geç saatlerde ulaştığını anlattı. Tren güzergahındaki illerin de turizme hizmet ettiğini ve onları da yok sayamayacaklarını dile getiren Arslan, sefer saatlerinin tüm illere göre planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞU EKSPRESİ SEFERİ HAKKINDA

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan ve yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.

(AA)

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