Turistler en çok orayı tercih ediyor!

İsviçre'nin Bern kantonunda, Alp Dağları'nın kalbinde yer alan Lauterbrunnen, doğal güzellikleri ve şelaleleriyle turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

"Kükreyen Şelaleler Vadisi" olarak da bilinen Lauterbrunnen'deki kasaba, Wengen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg ve Isenfluh köylerinden oluşuyor. Alp Dağları'yla çevrili yemyeşil tepelerin arasında yer alan vadi, ülkenin 72 şelalesine ev sahipliği yapıyor. Huzur dolu doğasıyla dikkati çeken vadi, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Kasaba, güney ve güneybatı yönüne doğru uzanan, 8 kilometrelik Lauterbrunnen Duvarı'yla buluşan bir vadinin dibinde konumlanıyor. Lauterbrunnen, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden Staubbach'le de biliniyor. "Toz Deresi Şelalesi" olarak da anılan Staubbach, Weisse Deresi'nin kayalık uçurumlarından dökülüyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR!

Su, vadi seviyesine ulaşmadan önce neredeyse sis bulutuna dönüşerek etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Vadide ayrıca Mürrenbach ile Trümmelbach Şelalesi de bulunuyor. Doğa sporları tutkunlarının uğrak noktalarından Lauterbrunnen Vadisi, kanatlı tulum uçuşu olarak bilinen spor türü için dünyaca bilinen bir merkez konumunda yer alıyor. Vadide bu spor için 13 yasal atlama noktası bulunuyor.

Dört mevsim boyunca farklı güzellikler sunarak ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdüren kasaba, tarihi dokusu korunmuş mimarisiyle ziyaretçilerini adeta masal dünyasına götürüyor. Kasabada bunların yanı sıra hediyelik eşya dükkanları, restoranlar ve kafeler de turistlerce yoğun ilgi görüyor.

