Turistler kemençe çalan heykelden gözünü alamıyor

Çaykara'da her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği, ormanları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir turizm merkezi olan Uzungöl’de, turizmci Dursun Ali İnan ve ailesince müze oluşturuldu. 2 bin 750 metrekarelik alanda yöre mimarisiyle inşa edilen müzede, Dursun İnan'ın uzun yıllardır bölgede topladığı ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve tarihi dekoratif eşyaların yanı sıra pek çok antika eşya da sergilenecek.

KEMENÇE ÇALAN HEYKELE YOĞUN İLGİ

Bölge kültürünü tanıtmayı amaçlayan müzenin yapımında sona gelinirken, Fransa'da, 2004 yılında 'yılın en iyi heykeltıraşı' seçilen Adil Çelik'in silikondan yaptığı heykel de müzede sergileniyor. Kemençe çalarak türkü söyleyen heykel, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzaktan kumandayla komuta edilen heykeli gerçek sanıp şaşkınlık yaşayan turistler, ‘Temel’ diye adlandırılan heykelin çaldığı kemençeye, horonla eşlik ediyor.

'DÜNYADA İLK OLDU'

Turizmci Mehmet İnan, titiz bir çalışma sonucu hizmete açacakları müzeyle bölge kültürünün tanıtımını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek "Karadeniz müzesi yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu müzeyi açacağız. Karadeniz müziğini tanıtmanın en güzel yolunun, böyle hareketli bir kemençe heykeli olduğunu düşündük. Heykeli yaptırdık. Dünyada ilk oldu. İlk defa bir heykel kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. İnşallah müzemize değer katacak bir ürün olacak. Uzaktan kumandayla komuta ediliyor. Parmakları, dudakları, elleri, gözleri ve başı hareket ediyor. Aslında robot gibi bir heykel oldu. Tahmin ediyorum ki insanlar burayı horon oynayarak gezip unutulmaz anlar yaşayacak" dedi.