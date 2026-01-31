Mynet Trend

Pes dedirten hata: Turistlerin akın ettiği kaplıca, yapay zeka çıktı!

Avustralyalı seyahat şirketinin internet sitesinde yer alan bir öneri, yüzlerce turisti boş yere yollara düşürdü. Şirketin "Avustralya’nın en iyi kaplıcaları" listesinde 4. sıraya koyduğu 'Weldborough Kaplıcaları'nın gerçekte var olmadığı ortaya çıktı. Bölgeye akın eden ziyaretçiler, karşılarında sadece ıssız bir kasaba buldu.

Sedef Karatay

Bir seyahat şirketi, Tazmanya’daki Weldborough Kaplıcaları’nı "sakin bir sığınak" olarak tanıtarak, sağlıklı kamplar yapmak ve bölgenin en bakir kaplıcalarını deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunduğunu yazdı.

Tanıtımda yer alan görseller de burayı cazip kıldı. Ancak bu görsellerin yapay zeka tarafından üretildiği kısa süre sonra anlaşıldı.

"ÖNCE BİRKAÇ KİŞİ ARADI, SONRA İNSANLAR AKIN AKIN GELMEYE BAŞLADI"

Listede yer alan içerik yayımlandıktan sonra yüzlerce turist, sözde kaplıcaları görmek için Weldborough’ya gitmeye başladı. Bölgedeki otelin sahibi Kristy Probert, önce birkaç telefon aldığını, ardından durumun kontrolden çıktığını belirtti.

Probert, "Başlangıçta sadece birkaç kişi aradı. Sonra insanlar akın akın gelmeye başladı. Bölgemiz oldukça ıssızdır, bu kadar ziyaretçi alışık olduğumuz bir şey değil" dedi.

"NE YAZIK Kİ BÖYLE BİR YER OLMADIĞINI DOĞRULAYABİLİRİM"

Durumdan şüphelenen Probert, kendi araştırmasını yaptıktan sonra seyahat şirketi yetkilileriyle iletişime geçti. 21 Ocak’ta sosyal medya üzerinden açıklama yapan Probert, "Ne yazık ki Weldborough Kaplıcaları diye bir yer olmadığını doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

ACENTA HATAYI KABUL ETTİ

Olayın ardından konuşan yetkili Scott Hennessy, yaşanan hatayı kabul etti. Normalde tüm içerikleri yayına girmeden önce kontrol ettiğini söyleyen Hennessy, ancak söz konusu yazı yayımlandığında yurt dışında olduğunu belirtti.

Hennessy, içerik üretiminin bir kısmını dış kaynaklardan aldıklarını ve bunun bazen ciddi hatalara yol açabildiğini söyledi.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİ KALDIRILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından şirket, yapay zeka tarafından üretilen tüm içerikleri internet sitesinden kaldırdı.

Hennessy, "Biz bir dolandırıcı değiliz. Bu talihsiz bir hata" diyerek kamuoyundan özür diledi.

Olay, yapay zeka destekli içeriklerin turizm sektöründe denetimsiz kullanılmasının yaratabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

