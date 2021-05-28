Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Turizmin yeni gözdesi ‘Atlı Safari’ yoğun ilgiyle karşılaştı

Turizmin yeni gözdesi ‘Atlı Safari’ yoğun ilgiyle karşılaştı

Seray Üstün Seray Üstün
28.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi süreci vatandaşların doğaya olan ilgilerini arttırdı. Son yıllarda termal kaynakları ve doğal güzellikleriyle turizm sektöründe altın çağını yaşayan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi alternatif bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Turizmin yeni gözdesi ‘Atlı Safari’ yoğun ilgiyle karşılaştı

Ata sporlarına ve atlara olan tutkusu ile Balıkesir'in tek atlı cirit spor kulüplerine sahip olan Sındırgı ilçesinde yeni trend atlı safari oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler at ile doğal güzelliklerin arasında günün stresinden uzaklaşıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk atlı cirit spor kulübü ile başlayan binicilik ve cirit eğitimlerine talebin artması ve ilçedeki vatandaşların da ilgi göstermesi ile yeni spor kulüplerinin de kurulmasına imkan sağlandı. Gençler bu kulübe katılıp hem binicilik dersleri hem de doğal şehrin muhteşem manzarasında at safari yapma fırsatı buluyor. Büyük küçük demeden herkesin katılabileceği bu aktivitede at ile doğa safarisi, baraj yürüyüşü, Asar tepesinde yayla yürüyüşü gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

STRES ATMA İMKANI BULUYORLAR

1

Atlı safarilere katılan vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirme ve stres atma imkanı buluyor. Sındırgı beldesinde yaşayan gençler şehrin stresinden uzaklaşıyor. Safarilere katılanlar, atlarla iletişim kurarken bir yandan da doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyor.

Atları çok sevdiğini ifade eden Hilal Albayrak, "Ben 17 yaşındayım. Öncelikle atları çok seviyorum. Hem milli hayvanlarımız, hem de çok fazla çeşitli oyunlarda rol alıyor. Ve atın üzerinde gerçekten farklı bir his olduğunu anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde toplu olarak safari şeklinde yaptığımızda daha bir eğlenceli oluyor. Bu şekilde arkadaşlarımızla birlikte farklı alanlarda biniciliğe devam ediyoruz. Ayrıca her Türk gencinin bir ata binmesini tavsiye ediyorum" dedi.

AT SAFARİ İLE MUHTEŞEM MANZARA BULUŞUYOR

2

Sındırgı ilçesine gelen misafirler de, muhteşem yeşilliğin arasında düzenlenen atlı safarilere katılarak, bölgedeki güzellikleri görme imkanı buluyor. Atlı safari turunda her yaştan insanla iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlar yer alıyor. Rehber eşliğinde çıkılan turlarda özel eğitimli atlarla güvenli ve eğlenceli vakit geçirebiliyor. Bu sayede bölgenin güzelliklerini görme imkanı buluyor. İsteyen vatandaşlara ayrıca profesyonel binicilik eğitimleri veriliyor.

Atlı safarinin son günlerde yoğun talep gördüğünü belirten Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Erbek, “Balıkesir Sındırgı ilçesinde yaşamaktayım. Bundan 10 sene önce atla ilgili bir dernek ve kulüp kurduk. Derneğimizin kuruluş gayesi insanları atla tanıştırmak. Misafirlerimizin, Sındırgı'yı tanımak isteyen vatandaşlarımıza at biniciliği üzerine binicilik dersleri ve eğitim vermekle ilgili çalışmalarımız var. Atla ilgili herhangi yardımcı olabileceğimiz ne varsa bunun için mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

(İHA)

Londra’daki bir evden daha ucuza satılan ada: Linga AdasıLondra’daki bir evden daha ucuza satılan ada: Linga Adası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
UNESCO tescilli noktada turizm hareketliliği başladı UNESCO tescilli noktada turizm hareketliliği başladı
Hediye kutusunu bulabilir misiniz?Hediye kutusunu bulabilir misiniz?
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyor

Şarkı ile hamile kalan kabile! ‘Çıplak kadınlar' adı veriliyor

Cesur güvercin! Cephede 194 askerin hayatını kurtardı

Cesur güvercin! Cephede 194 askerin hayatını kurtardı

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

Tarihe geçen vefat sebebi! Boğazına taktığı fular nedeniyle öldü

Hamurpet Gölleri, doğasıyla mest ediyor

Hamurpet Gölleri, doğasıyla mest ediyor

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın son kararını açıkladı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.