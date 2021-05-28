Turizmin yeni gözdesi ‘Atlı Safari’ yoğun ilgiyle karşılaştı

Ata sporlarına ve atlara olan tutkusu ile Balıkesir'in tek atlı cirit spor kulüplerine sahip olan Sındırgı ilçesinde yeni trend atlı safari oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler at ile doğal güzelliklerin arasında günün stresinden uzaklaşıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ilk atlı cirit spor kulübü ile başlayan binicilik ve cirit eğitimlerine talebin artması ve ilçedeki vatandaşların da ilgi göstermesi ile yeni spor kulüplerinin de kurulmasına imkan sağlandı. Gençler bu kulübe katılıp hem binicilik dersleri hem de doğal şehrin muhteşem manzarasında at safari yapma fırsatı buluyor. Büyük küçük demeden herkesin katılabileceği bu aktivitede at ile doğa safarisi, baraj yürüyüşü, Asar tepesinde yayla yürüyüşü gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

STRES ATMA İMKANI BULUYORLAR

Atlı safarilere katılan vatandaşlar, doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirme ve stres atma imkanı buluyor. Sındırgı beldesinde yaşayan gençler şehrin stresinden uzaklaşıyor. Safarilere katılanlar, atlarla iletişim kurarken bir yandan da doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiriyor.