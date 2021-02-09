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Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

09.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

Türk dizilerini İspanya'ya getiren Atresmedia Grubu'nun Genel Müdür Yardımcısı Jose Antonio Anton, Türk dizilerinin, İspanya'da beklentilerin üzerine çıktığını söyledi.

Anton, İspanyol gazetesi El Confidencial'da yayımlanan röportajında, Atresmedia'nın İspanya'daki en büyük rakibi Mediaset'i son 10 yıl içinde ikinci kez televizyon izlenme oranlarında geçmesinde en büyük payı Türk dizilerinin aldığını ifade etti.

"Türk dizileri son 10 yıldır tüm dünyada başarılar elde ediyor" ifadesini kullanan Anton, ilk olarak Ocak 2018'de 'Fatmagül'ün suçu ne?' ile İspanyolların tanıdığı Türk dizilerinin tüm beklentileri aşarak bir fenomen haline geldiğini" söyledi.

AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin ABD'nin ardından dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Anton, "Türk dizileri çok yüksek kalitede ve alışılmışın dışında. Dram, komedi, korku, polisiye, tarihi gibi her türleri kapsıyor. Bunun arkasında 20'den fazla yıllık çok yüksek düzey bir endüstri, büyük bütçeler, mükemmel senaryolar, oyunculuk ve dış mekan çekimleri var" değerlendirmesinde bulundu.

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