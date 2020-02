Türk Filmcilerin New York Çıkartması

Afgan mültecilerin sağ kalma mücadeleleri ve dramatik yolculuklarını anlatan bağımsız uzun metrajlı film, I Am You (Ben Senim) Ekim ayından bu devam eden kısıtlı gösterimlerinden birini New York Moda haftası sırasında gerçekleştirdi. Çoğu Türkiye’de çekilen filmin başrollerinde tanınmış Türk oyuncular var. Rollerini Arapça ve Dari dilinde oynayan oyuncular hem bu zorlukları hem de mültecilerin dünyasını ayrıntılarıyla anlatan film sırasında yaşadıkları hassas anları VOA Türkçe'den Asli Pelit’le paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük mülteci krizi giderek büyürken, kendisi de mülteci olan Sonia Nassery Cole tarafından yönetilen ve kahramanı Massoud’un Afganistan'dan Ortadoğu ve Avrupa'ya tehlikeli yolculuğunu anlatan filmin New York gösterimi, filmde rol alan Türk oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Başrolü oynayan Emre Çetinkaya ve kız arkadaşı rolündeki Cansu Tosun için en zor yan hiç bilmediği bir dilde rol yapmak olmuş.

Mültecilerin hayatlarına ışık tutan filmde Massoud karakterine yol gösteren Suriyeli entelektüel bir göçmeni oynayan Ali Pınar, filmin mülteci krizini anlamak için izlenmesi gerektiğini düşünüyor.