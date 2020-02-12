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Türk Filmcilerin New York Çıkartması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 19:06 | Son Güncelleme

Afgan mültecilerin sağ kalma mücadeleleri ve dramatik yolculuklarını anlatan bağımsız uzun metrajlı film, I Am You (Ben Senim) Ekim ayından bu devam eden kısıtlı gösterimlerinden birini New York Moda haftası sırasında gerçekleştirdi

Türk Filmcilerin New York Çıkartması

Afgan mültecilerin sağ kalma mücadeleleri ve dramatik yolculuklarını anlatan bağımsız uzun metrajlı film, I Am You (Ben Senim) Ekim ayından bu devam eden kısıtlı gösterimlerinden birini New York Moda haftası sırasında gerçekleştirdi. Çoğu Türkiye’de çekilen filmin başrollerinde tanınmış Türk oyuncular var. Rollerini Arapça ve Dari dilinde oynayan oyuncular hem bu zorlukları hem de mültecilerin dünyasını ayrıntılarıyla anlatan film sırasında yaşadıkları hassas anları VOA Türkçe'den Asli Pelit’le paylaştı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük mülteci krizi giderek büyürken, kendisi de mülteci olan Sonia Nassery Cole tarafından yönetilen ve kahramanı Massoud’un Afganistan'dan Ortadoğu ve Avrupa'ya tehlikeli yolculuğunu anlatan filmin New York gösterimi, filmde rol alan Türk oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Başrolü oynayan Emre Çetinkaya ve kız arkadaşı rolündeki Cansu Tosun için en zor yan hiç bilmediği bir dilde rol yapmak olmuş.

Mültecilerin hayatlarına ışık tutan filmde Massoud karakterine yol gösteren Suriyeli entelektüel bir göçmeni oynayan Ali Pınar, filmin mülteci krizini anlamak için izlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Film, ülkelerinden kaçmak, umut arayışında travma ve zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalanların hikayesini anlatıyor. Massoud, babası IŞİD tarafından katledildikten sonra onun son arzusunu yerine getirmeye çalışıyor. Ailesine Taliban ve IŞİD'in zulmünden uzak, güvenli bir gelecek sağlamak için bu zorlu yolculuğa çıkıyor ve yolu Türkiye’den geçiyor. Yönetmen Sonia Nassary Cole filmde bu tarafları öne çıkartmak istediğini, kimsenin mülteci olmak istemediğini anlatıyor: “Mülteci konusunda neden bu tür binlerce film olmadığına şaşırıyorum. Zamanımızın en önemli konularından biri ve her geçen gün daha da kötüleşiyor. Her geçen gün daha az konuşuluyor çünkü kanıksanıyor. Kalbimi her şeyden daha fazla kıran kısım bu. Ben kendim bir mülteciyim ve neler yaşadığımı biliyorum, mülteciler kahraman. Aslında ailelerini, kültürlerini, halklarını terk etmeye karar verdiler ve buraya geliyorlar. Onların hepsi birer kahraman ve onları beslemeliyiz ve onlara yardım etmeliyiz. Kimse evini, ülkesini, kültürünü terk etmek istemez. Bunu göze alanlar kalırlarsa öleceklerini biliyorlar. Belki de yaşayacaklarını düşünerek yüzde 5 şanslarını kullanarak yola çıkmaya karar veriyorlar.”

Filmin New York gösteriminin moda haftasına denk getirilmesi ise bir tesadüf değil. New York’ta 7-12 Şubat tarihleri arasında devam eden Moda Haftası’nda defilelere de katılan filmin yapımcılarından birisi türbanla defilelere çıkan model Halima Aden. Aden yarı finalist olduğu Miss Minnesota ABD güzellik yarışmasında başörtüsü takarak tanınmıştı. 6 yaşında Somali’den Amerika’ya mülteci olarak gelen model, filmin gösterimine aralarında Güney Afrikalı 2019 Kainat Güzeli Zozibini Tunzi’nin de bulunduğu birçok ünlü modeli davet ederek, filme olan ilgiyi de arttırmayı başardı: "Evet Halime’nin yaptığı bu filmi çok merak ediyorum, özellikle Halime’yi yakından tanıdığım ve onun ne kadar özel bir insan olduğunu bildiğim için, onun buraya geliş hikayesini de biliyorum. İnanılmaz bir serüvenden sonra buraya yerleşiyor ailesiyle. Hepimiz duygulandıracak, kalbimizde mülteciler için yeni bir yer açacak bir film olduğunu düşünüyorum.”

Filmin Türkiye gösterim tarihi belli değil, ancak yapımcılar filmin gösterimlerinin devam edeceğini ve mültecilerin sorunlarına ışık tutmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtiyor.

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