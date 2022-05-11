Türk filmi gibi! Savunmasız kadınları ağına düşürüyordu

53 yaşındaki Christopher Cox, Guildford Mahkemesi tarafından savunmasız genç kadınları hedefleyen ev arkadaşı arama ilanları yayınlayarak onları istismar etmekle suçlandı ve İngiltere ve Galler de 'kiralık seks' suçundan yargılanan ilk kişi oldu.

İLK 'KİRALIK SEKS' DAVASI

Cox daha önce, iki farklı fuhuş suçlamasından yargılanmış ve 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç Robert Fraser, Cox'a davranışının çok az seçeneği olanlardan avantaj sağlamaya yönelik olduğunu ve savunmasız olan evsiz kadınları çok kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi. Yargıç, suçun artık halk dilinde 'kiralık seks' olarak bilindiğini ve bu türde açılan ilk soruşturma olduğunu söyledi.

İHTİYACI OLANLARI HEDEF ALDI

Cox, açtığı ilanlara "ihtiyacı olan bir kıza" yönelik başlığını atıyordu. "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen 16 yaş ve üstü genç bir kızsan ya da güvenli bir çıkış yolu arayan evsizsen, genç bir kız için evimde kalacak yer var" yazıyordu.

BEKLENTİLERİ ÇOKTU

Kalacak bir yer karşılığında yemek pişirmek, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak ve muhtemelen daha fazlasını yapmalarını bekliyordu. Kızlardan fotoğraflarını göndermelerini, evde bikini giymeleri, bir oda karşılığında cinsel hizmet vermelerini vermelerini şiddet içeren fantezilerine eşlik etmelerini istiyordu.

AVUKATI ''RIZAYA DAYALI YARDIMLAŞMA'' DEDİ

Polisler, Cox ile kiralık seks anlaşması yaptığını söyleyen bir kadının kimliğini tespit etti. Reklamlarına yanıt veren kadınlarla tanışan Cox, kısa süre sonra, bir operasyon başlatan iki gizli muhabir tarafından yakalandı. Duruşmada avukatı yaşananların rızaya dayalı bir yardım anlaşması olması sebebiyle yasadışı olmadığına inandığını söylese de, Cox duruşmanın sonunda hapis cezasına mahkum edildi.



