Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türk filmi gibi! Savunmasız kadınları ağına düşürüyordu

Türk filmi gibi! Savunmasız kadınları ağına düşürüyordu

11.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık bölgesinden Christopher Cox, o zamanlar Surrey'deki evinde genç veya evsiz kadın ev arkadaşları aradığını söyleyen ilanlar yayınladı. İngiltere ve Galler'de "kiralık seks" suçlarından hüküm giyen ilk kişi olan bir 53 yaşındaki ev sahibi 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türk filmi gibi! Savunmasız kadınları ağına düşürüyordu

53 yaşındaki Christopher Cox, Guildford Mahkemesi tarafından savunmasız genç kadınları hedefleyen ev arkadaşı arama ilanları yayınlayarak onları istismar etmekle suçlandı ve İngiltere ve Galler de 'kiralık seks' suçundan yargılanan ilk kişi oldu.

İLK 'KİRALIK SEKS' DAVASI

Cox daha önce, iki farklı fuhuş suçlamasından yargılanmış ve 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıç Robert Fraser, Cox'a davranışının çok az seçeneği olanlardan avantaj sağlamaya yönelik olduğunu ve savunmasız olan evsiz kadınları çok kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi. Yargıç, suçun artık halk dilinde 'kiralık seks' olarak bilindiğini ve bu türde açılan ilk soruşturma olduğunu söyledi.

İHTİYACI OLANLARI HEDEF ALDI

Cox, açtığı ilanlara "ihtiyacı olan bir kıza" yönelik başlığını atıyordu. "Evde mahsur kalan ve kaçmak isteyen 16 yaş ve üstü genç bir kızsan ya da güvenli bir çıkış yolu arayan evsizsen, genç bir kız için evimde kalacak yer var" yazıyordu.

BEKLENTİLERİ ÇOKTU

Kalacak bir yer karşılığında yemek pişirmek, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak ve muhtemelen daha fazlasını yapmalarını bekliyordu. Kızlardan fotoğraflarını göndermelerini, evde bikini giymeleri, bir oda karşılığında cinsel hizmet vermelerini vermelerini şiddet içeren fantezilerine eşlik etmelerini istiyordu.

AVUKATI ''RIZAYA DAYALI YARDIMLAŞMA'' DEDİ

Polisler, Cox ile kiralık seks anlaşması yaptığını söyleyen bir kadının kimliğini tespit etti. Reklamlarına yanıt veren kadınlarla tanışan Cox, kısa süre sonra, bir operasyon başlatan iki gizli muhabir tarafından yakalandı. Duruşmada avukatı yaşananların rızaya dayalı bir yardım anlaşması olması sebebiyle yasadışı olmadığına inandığını söylese de, Cox duruşmanın sonunda hapis cezasına mahkum edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes keyif alıyor! O kabusu yaşıyorHerkes keyif alıyor! O kabusu yaşıyor
“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı
Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdilerNeye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İngiltere Birleşik Krallık taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

İlginizi Çekebilir

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Yarın geç olabilir: Gördüğünüz an harekete geçin!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.