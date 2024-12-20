Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Beşiktaş'ın geçmiş Hasan Arat yönetiminde borcun 10 ayda neredeyse 2 katına çıkması sonrası Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Serdar Ali Çelikler, "Beşiktaş bir organizasyonun içinde bilerek, isteyerek batırılıyor. Bu batırılmanın akabinde de, iş kayyuma gidecek sonra da yabancı yatırımcıya satılacak. Bütün plan bu." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddia ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.
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