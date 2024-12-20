Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Beşiktaş'ın geçmiş Hasan Arat yönetiminde borcun 10 ayda neredeyse 2 katına çıkması sonrası Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"BİLEREK YAPILIYOR"

Serdar Ali Çelikler, "Beşiktaş bir organizasyonun içinde bilerek, isteyerek batırılıyor. Bu batırılmanın akabinde de, iş kayyuma gidecek sonra da yabancı yatırımcıya satılacak. Bütün plan bu." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL CEVAP VERDİ

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddia ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.