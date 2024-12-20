SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı iddia yenilir yutulur cinsten değil... Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum hakkında konuşan Çelikler, siyah-beyazlıların bilerek borç içine sokulduğunu iddia etti.

Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Beşiktaş'ın geçmiş Hasan Arat yönetiminde borcun 10 ayda neredeyse 2 katına çıkması sonrası Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

"BİLEREK YAPILIYOR"

Screenshot_2

Serdar Ali Çelikler, "Beşiktaş bir organizasyonun içinde bilerek, isteyerek batırılıyor. Bu batırılmanın akabinde de, iş kayyuma gidecek sonra da yabancı yatırımcıya satılacak. Bütün plan bu." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL CEVAP VERDİ

Screenshot_3

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddia ise sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak! Mynet WhatsApp İhbar Hattı, sesiniz olacak!

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

Hatası pahalıya patladı! İngilizleri çileden çıkardı: "Tam bir fiyasko!"

Hatası pahalıya patladı! İngilizleri çileden çıkardı: "Tam bir fiyasko!"

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Türk futbolu, Serdar Ali Çelikler'in ortaya attığı bu iddiayı konuşuyor! "Bütün planları bu" diyerek paylaştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.