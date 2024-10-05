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  4. Türk gezgin Bangkok'tan paylaştı! Manzarasını gösterdi: Aylık kirası 500 dolar (17 bin TL)... "Türkiye’de kimsenin yüzü gülmüyor"

Türk gezgin Bangkok'tan paylaştı! Manzarasını gösterdi: Aylık kirası 500 dolar (17 bin TL)... "Türkiye’de kimsenin yüzü gülmüyor"

05.10.2024 12:03
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 12:03
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Şu ana kadar 82 ülke sayısız şehir gezdiğini dile getiren bir Türk gezginin Bangkok'tan yaptığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Bangkok'ta sonsuzluk havuzundan paylaşım yapan gezgin, "Böyle bir binada yaşamanın bedeni 500 dolar (17 bin TL)" dedi.

Bir Türk gezginin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bangkok'ta yaşamayı istediğini dile getiren Türk gezgin, "İnsanlar bana soruyorlar 'Neden Tayland, neden Bangkok'ta bu kadar çok yaşamak istiyorsun' diye soruyorlar. Aslında bunun birçok nedeni var ama bunlardan bir tanesi şu anda karşımda. Şöyle bir havuzdayım. Sabah saat 10, sonsuzluk havuzu. Böyle bir binada yaşamanın bedeli sadece aşağı yukarı sadece 500 dolar. Bu binalardan 1-2 tane değil, bu binalardan bir sürü var etrafta. Gördüğünüz bu gökdelenlerin hemen hemen hepsinde aynı özellikler mevcut" diye konuştu.

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Tayland halkının güler yüzlü olduğunu dile getiren Türk gezgin, "Sokakta size sürekli gülen, sürekli güler yüzlü, sürekli saygıyla yaklaşan insanlar göreceksiniz. Geçenlerde Türkiye'ye gittim. Sokakta insanlar gülmüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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