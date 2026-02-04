Mynet Trend

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı

Sahte belge düzenlemek, menkul kıymet dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı gibi suçlardan tutuklanan Gökçe Güven, 2025 yılında ünlü Forbes dergisinin “30 yaş altı 30 kişi” listesine bile girmişti. Güven'in yatırımcılara 'sahte defter' metodu uygulayarak 7 milyon dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı. Güven'in 52 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

26 yaşındaki Türk girişimci Gökçe Güven, yatırımcılarını 7 milyon dolar dolandırmak ve sahte belgelerle "olağanüstü yetenek" vizesi almak suçlamalarıyla ABD'de tutuklandı. Güven hakkında da iddianame hazırlandı.

Kurduğu startup Kalder ile dikkatleri üzerine çeken, hatta 2025 yılında ünlü Forbes dergisinin “30 yaş altı 30 kişi” listesine de giren Güven hakkında ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianame hazırlandığını duyurdu. Gökçe Güven iddianamede menkul kıymet dolandırıcılığı, vize sahtekarlığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı gibi suçlarla itham ediliyor.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 1

BALON HESABI YAPMIŞ

Savcılığın iddialarına göre Güven, "fintech-pazarlama platformu" olarak tanıttığı Kalder için yatırım toplarken sistematik bir aldatma yöntemi izledi. Potansiyel yatırımcılara şirketin mali durumu ve partnerlikleri hakkında hayali veriler paylaşıldı. Güven'in, aralarında hiçbir anlaşma bulunmayan dev markaları "aktif müşteri" gibi gösterdiği de iddia ediliyor.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 2

Ayrıca Güven'in “çift defter" tuttuğu, yani, şirketin gerçek mali durumunu gösteren bir iç muhasebe kaydı tutulurken, yatırımcılara tamamen şişirilmiş rakamlardan oluşan ikinci bir "sahte defter" sunulduğu belirtiliyor.

Bu yöntemle Güven'in, onlarca yatırımcıyı yaklaşık 7 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 3

“OLAĞANÜSTÜ YETENEK” VİZESİ İÇİN SAHTE İMZA

Gökçe Güven hakkındaki suçlamalar sadece finansal dolandırıcılıkla sınırlı değil. İddianameye göre genç girişimci, öğrenci vizesi bittikten sonra ABD'de kalabilmek için sadece bilim, iş veya spor alanında üstün başarı gösterenlere verilen O-1A (Olağanüstü Yetenek) vizesine başvurdu.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 4

Bu başvuru sırasında, tanınmış iş insanlarının imzalarını taklit ederek kendi adına sahte referans mektupları düzenlediği iddia edilen Güven, 2025 sonbaharında bu vizeyi haksız yere elde etmekle suçlanıyor.

ABD Savcısı Jay Clayton konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı, "Gökçe Güven, tohum yatırım turunu sahte gelirler ve uydurma belgeler üzerine inşa etti. Girişimcilik maskesi altına gizlenen dolandırıcılığa karşı tetikte olun." dedi.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 5

GÜVEN'İN OLASI CEZASI NE?

Tutuklanan Güven'i oldukça zorlu bir yargı süreci bekliyor. Suçlu bulunması halinde karşı karşıya kalabileceği cezaların yaklaşık 52 yıl hapis olabileceği belirtiliyor. Menkul Kıymet ve Elektronik Dolandırıcılık için 40 yıla kadar hapis, vize sahtekarlığından 10 yıla kadar hapis ve nitelikli kimlik hırsızlığına da mevcut cezalara ek olarak zorunlu 2 yıl hapis.

Güven'in davası daha önce kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried gibi profili yüksek isimleri yargılayan Bölge Yargıcı Lewis Kaplan tarafından görülecek.

Türk girişimciden 7 milyon dolarlık vurgun! Gökçe Güven ABD’de tutuklandı 6

