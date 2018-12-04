TREND

Türk insanı evinin yıkılacağından korkuyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 04.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

AKUT, afet farkındalığı konusunda önemli bir sosyal araştırmaya imza attı. İşte sonuçları...

Türk insanı evinin yıkılacağından korkuyor

Ülkemizin ve dünyanın, doğa kazalarına ve doğal afetlere yönelik en önemli arama kurtarma örgütlerinden AKUT, afet farkındalığı konusunda önemli bir sosyal araştırmaya imza attı. Başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik güncel bilinç düzeyini ve AKUT bilinirliği bulgulamayı hedefleyen araştırmadan önemli sonuçlar çıktı.

Araştırma, Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi işbirliğinde, Türkiye temsili olmak üzere 26 il ve istatistiki bölgede (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin), 18 yaş üstü 1500 kişi ile IBBS 2 kapsamında ve 10 Ağustos 2018–21 Eylül 2018 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Birçok arama-kurtarma hikâyesinin gönüllü kahramanı AKUT’un güncel afet araştırmasından önemli sonuçlar çıktı.

İşte öne çıkan o sonuçlar:

-Türk insanı en çok depremden korkuyor… Gençlerde bu korku daha az; kadınlarda ise daha çok

-Türk insanının yüzde 55’inin hazırlığı yok… En hazırlıksız bölge Akdeniz ve kadınlar daha hazırlıksız

-Türk insanının yarısına yakını, evinin hasar göreceğini ya da yıkılacağını düşünüyor

-Acil durum çantasında “su” üçüncü sırada çıktı

-Acil durum toplanma alanları bilgisi uyarı veriyor

-Türk insanının yüzde 61 hiç deprem tatbikatına katılmamış

-Hayat Üçgeni Metodu bilinmiyor

-AKUT seminerlerine katılanların farkındalığı daha yüksek

-AKUT, en fazla bilinen arama, kurtarma ve yardım sivil toplum kuruluşu. (YeniŞafak)

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Pes artık Enes Batur! Aylık kazandığı paraya bakın...Pes artık Enes Batur! Aylık kazandığı paraya bakın...
Acılı anne yürekleri dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'Acılı anne yürekleri dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türk insanı korku türk insanı korkuları

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında aldatma dayağı!

Canlı yayında aldatma dayağı!

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

WhatsApp bunu ilk kez yapacak

WhatsApp bunu ilk kez yapacak

Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokerinin çıkardığı ses rezil etti!

Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokerinin çıkardığı ses rezil etti!

İlginizi Çekebilir

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor! Anlattıkları ise...

Her şey sağlık için! Testisler fora

Canlı yayını izleyenler şok geçirdi! Cinsel organını...

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendi

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Kamerayı unutup böyle yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
TÜRK İNSANI İÇİN MALI CANINDAN KIYMETLİDİR.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada para görmek ne demektir, neye işarettir? İşte para ile rüya tabirleri

Rüyada para görmek ne anlama gelir?

Korkunç! Gökyüzünden binlerce ölü yarasa yağdı!

Korkunç! Gökyüzünden binlerce ölü yarasa yağdı!

Bu kabin memuru bildiğiniz gibi değil! Uçuş güvenliğini anlatırken erotik biçimde...

Uçuş güvenliğini anlatırken erotik biçimde...

Korku filmi gibi! Bir sabah uyandı ve gördüklerine inanamadı

Korku filmi gibi! Bir sabah uyandı ve gördüklerine inanamadı

Türk YouTube fenomenlerinin kazandığı paralar dudak uçuklatıyor

Pes artık Enes Batur! Aylık kazandığı paraya bakın...

Gelinim Mutfakta'da acılı annenin anlattıkları yürek dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'

Acılı anne yürekleri dağladı! 'Bebeğim susuzluktan öldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.