Türk insanı evinin yıkılacağından korkuyor

Ülkemizin ve dünyanın, doğa kazalarına ve doğal afetlere yönelik en önemli arama kurtarma örgütlerinden AKUT, afet farkındalığı konusunda önemli bir sosyal araştırmaya imza attı. Başta deprem olmak üzere, afetlere yönelik güncel bilinç düzeyini ve AKUT bilinirliği bulgulamayı hedefleyen araştırmadan önemli sonuçlar çıktı.

Araştırma, Xsights Araştırma ve Danışmanlık şirketi işbirliğinde, Türkiye temsili olmak üzere 26 il ve istatistiki bölgede (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin), 18 yaş üstü 1500 kişi ile IBBS 2 kapsamında ve 10 Ağustos 2018–21 Eylül 2018 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Birçok arama-kurtarma hikâyesinin gönüllü kahramanı AKUT’un güncel afet araştırmasından önemli sonuçlar çıktı.

İşte öne çıkan o sonuçlar:

-Türk insanı en çok depremden korkuyor… Gençlerde bu korku daha az; kadınlarda ise daha çok