Türk kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinin kalori değerlerini biliyor musunuz?

Menemeni, sucuklu yumurtası, yeşilliği, böreği, balı, kaymağı derken kahvaltılar Türk kültüründe adeta bir seremoniye dönüşüyor. Hepsi birbirinden güzel bu lezzetlerin kalorileri de inanılmaz bir rekabet içerisinde. Eğer yaz ayları için diyet yapmayı düşünüyorsanız, bu hafta sonu kızarmış ekmeğin üzerine reçel sürme fikrini bir kez daha gözden geçirin. İşte sevdiğiniz lezzetlerin kalori değerleri...

SUCUKLU YUMURTA

Sucuklu yumurta için, pazar kahvaltılarının temsili lezzeti desek yanlış olmaz. Yumurta haşlanmış olarak tüketildiğinde gayet yararlıyken, tereyağı ve sucuk ile birleşince kalorisi artıyor. Ama çok da lezzetli oluyor. Sucuklu yumurtanın 100 gramında 242 kalori bulunuyor.

MENEMEN

Domatesin biber ve yumurta ile eşsiz buluşması ile oluşan lezzet şölenini sevmeyen yoktur. Soğanlı mı soğansız mı tartışması hala popülerliğini korurken menemen fazla kilolarımıza kalori ekliyor. Menemenin 250 gramında 177 kalori bulunuyor.

BÖREK

Peynirlisi, kıymalısı, ıspanaklısı, patateslisi derken çeşit çeşit börekler soframızı süslüyor. İçeriğine göre kalori oranı değişen böreğin orta boy bir dilimi 300 kaloriden başlıyor.