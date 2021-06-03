Türk kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinin kalori değerlerini biliyor musunuz?

Menemeni, sucuklu yumurtası, yeşilliği, böreği, balı, kaymağı derken kahvaltılar Türk kültüründe adeta bir seremoniye dönüşüyor. Hepsi birbirinden güzel bu lezzetlerin kalorileri de inanılmaz bir rekabet içerisinde. Eğer yaz ayları için diyet yapmayı düşünüyorsanız, bu hafta sonu kızarmış ekmeğin üzerine reçel sürme fikrini bir kez daha gözden geçirin. İşte sevdiğiniz lezzetlerin kalori değerleri...
Sucuklu yumurta için, pazar kahvaltılarının temsili lezzeti desek yanlış olmaz. Yumurta haşlanmış olarak tüketildiğinde gayet yararlıyken, tereyağı ve sucuk ile birleşince kalorisi artıyor. Ama çok da lezzetli oluyor. Sucuklu yumurtanın 100 gramında 242 kalori bulunuyor.
Domatesin biber ve yumurta ile eşsiz buluşması ile oluşan lezzet şölenini sevmeyen yoktur. Soğanlı mı soğansız mı tartışması hala popülerliğini korurken menemen fazla kilolarımıza kalori ekliyor. Menemenin 250 gramında 177 kalori bulunuyor.
Peynirlisi, kıymalısı, ıspanaklısı, patateslisi derken çeşit çeşit börekler soframızı süslüyor. İçeriğine göre kalori oranı değişen böreğin orta boy bir dilimi 300 kaloriden başlıyor.
Bazıları için kahvaltının final lezzeti olan bal kaymak için kalori bombası diyebiliriz. 1 yemek kaşığı bal kaymak yaklaşık 150 kaloriye denk geliyor. 1 kaşıkla durabilene helal olsun.
Büyük küçük fark etmeksizin herkesin bayılarak yediği çikolata kahvaltı sofrasının en tehlikeli lezzeti sayılıyor. Pankek ile tüketildiğinde kalori miktarı katlanıyor. 1 adet orta boy pankek 220/300 kalori arasında bir değere sahip.
Kahvaltı sofrasının temel besini peynirdir. Bol çeşidi, besleyiciliği onu vazgeçilmez yapıyor. Kararında tüketildiğinde vücuda faydalı ancak çok tüketildiğinde kalorisi artıyor. 100 gr tam yağlı peynir 174 kalori, kaşar peyniri 400 kalori olabiliyor.
Taze simitsiz bir sabah kahvaltısı bizce eksiktir. Susamı bol, çıtır çıtır sokak simidi 320 kaloriye denk geliyor.
Çok severek tükettiğimiz reçel, her bir çeşidiyle kızarmış ekmeklerimizin üzerinde yerini alıyor. Bol şekerle yapılan reçellerin kalori miktarı değişiyor. 100 gr çilek reçeli 220 kalori, portakal reçeli ise 128 kaloriye denk geliyor.
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