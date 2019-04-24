YEMEK

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bursa’da bir işletmeci, Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişirerek farklı bir lezzet ortaya koyuyor.

Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişiriyor

680 yıllık Fidan Han’ında ikinci kuşak olarak çay ocağı işleten Murat Ömür, 10 yıl önce Arnavut kökenli bir arkadaşının verdiği tarifle Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişirmeye başladı. Kahveyi müşterinin içeceği fincanın içinde pişiren ustanın yaptığı kahveler o kadar beğenildi ki ünü ülke sınırlarını aştı. Yurt dışından özel getirdiği ateşe dayanıklı fincanlarda pişen kahveden içmek için vatandaşlar tarihi Fidan Han’a geliyor. Kahve aktarma yapılmadan fincanın içinde piştiği için lezzeti bozulmuyor. Ateşin üstünde fincanda pişen Türk kahvesi lezzetini özel fincanından ve pişme tekniğinden alıyor.

1

Bu pişirme tekniğini Bursa’da ilk kendileri başlattığını ifade eden Murat Ömür, “27 yıldır çarşıda çay ve kahve yapıyorum, burada büyüdüm. Babam Fidan Han’a 80 yılında çalışmaya gelmiş. Daha sonra çalıştığı çay ocağını devralmış. Ben bu işi babamdan devraldım. Fidan Han 680 yıllık bir han. Bu han Bursa civarındaki en eski han. Bizim yaptığımız kahvenin geçmişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Arnavut kökenli bir esnaf arkadaşımızın bir tarifi ile bu işe başladık.

2

Bu Türk kahvesini yaparken cezve kullanmıyoruz. Suyu, kahvesi ve şekerini fincana koyduktan sonra fincanı ateşin üstüne koyup pişiriyoruz. Bu kahvenin ismini ’İsli kahve’ koyduk. Şehir dışından kahvemizi içmek için gelenler var. Namı şehir dışına yayıldı. Bu kahveyi Bursa’da ilk biz yapmaya başladık. Böyle bir kahve kültürü yoktu. İlk başlarda kahveyi özel müşterilerimize yapıyorduk. Daha sonra bu lezzeti herkes tatsın diye düşünüp gelen her müşterimize sunmaya başladık. O kadar çok sevildi ki şimdi sadece bu kahveyi içmek için hana gelenler var. Bizim çay ocağında kahve yapımı için cezve kullanılmıyor. Bu kahve her fincanda olmuyor. Bu fincanları yurt dışından getiriyoruz. Fincanlar ateşe dayanıklı. Kahveye lezzeti fincan veriyor. Hanı ziyaret için gelen yabancı turistler kahvemizden içince hayran kalıyor. Kahveyi yanında sunduğumuz ekstralarla 7 liraya satıyoruz” dedi.

3

4

PARTNEREşi için mevlit okuttuEşi için mevlit okuttu
Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...
1900'lü yıllardan beri satılıyor! 1,5 liraya kapış kapış...1900'lü yıllardan beri satılıyor! 1,5 liraya kapış kapış...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kahve türk kahvesi

En Çok Okunan Haberler

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Sakın suyunu lavaboya dökmeyin!

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

Kullanmayan bin pişman! 30 yaşından sonra tüm kadınların buna ihtiyacı var...

İlginizi Çekebilir

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
diyarbakirda yillardir boyle yapiliyor
Muğla ortacada caycı Hamdi abi yıllardır yapıyor.
iyi güzel arkadaşda kahveyi fincanda pişiriceksin ondan sonra kahvenin sogumasınımı bekliceksin yoksa fincanın sogumasınımı????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Fındık, çekirdek ve kadayıftan Türk bayrağı yaptılar

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

Uzmanlardan Ramazan ayı için öneri: Asabiyete ve halsizliğe karşı tüketin

"Maya alerjileri alerjik şok tablosuna yol açabilir"

Öyle bir hastalığa neden oluyormuş ki...

Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

1900'lü yıllardan beri satılıyor! 1,5 liraya kapış kapış...

En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Bu pizza bildiğimizden çok farklı! İtalyanları bile kıskandırıyor...

109 yaşındaki kadın sağlığını bakın neye borçlu!

109 yaşındaki kadın sağlığını bakın neye borçlu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.