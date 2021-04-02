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Türk karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun çizimleri kripto sanatla değerlenecek

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Şakir ve Fil Necati orijinal çizimleri ilk kez dijital sergide sevenlerinin beğenisine çıktı. Dijital ortamda üretilen “Muix” çizimlerini NFT’ye dönüştürerek satışa sunan Varol Yaşaroğlu ilk dijital sergisini açtı. Sergide Kral Şakir ve Fil Necati karakterlerinin ilk orijinal çizimleri dijital olarak satışa sunuldu.

Türk karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun çizimleri kripto sanatla değerlenecek

'Değiştirilemeyen tokenlar' yani NFT'ye olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. NFT elle tutulamayan, fiziksel ortamda bulunmayan sanat eserlerinin kime ait olduğunu gösteren belgelerdir ve kripto sanat olarak da bilinmektedir. Mizah üreticisi, Graffi2000'in kurucusu karikatürist Varol Yaşaroğlu da NFT akımına katıldı.

Dijital ortamda üretmiş olduğu "Muix" çizimlerini NFT'ye dönüştürüp satışa sunan Varol Yaşaroğlu, ilk dijital sergisini açtı. Sergide Kral Şakir ve Fil Necati karakterlerinin ilk orijinal çizimleri dijital olarak satışa sunuldu.

Kripto sanatla ilgili görüşlerini paylaşan Karikatürist Varol Yaşaroğlu; “NFT tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Popüler sanatın sanal ortamda gerçek değerine ulaşması beni de çok heyecanlandırdı. Milyonlarca çocuğun sevdiği karakterlerin oluşum sürecini temsil eden ilk çizimlerimden oluşan dijital sergimi açtım. Kral Şakir ve Fil Necati gibi baş karakterlerimiz Türkiye'den ilk kez bir dijital sergi ile meraklıları ile buluşacak” dedi.

Varol Yaşaroğlu'nun dijital sergisi Mart ayı içerisinde opensea.io platformunda açıldı.

(İHA)

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