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Türk kızı Ayda ile evli olan Robbie Williams'ın konser ücreti dudak uçuklattı

19.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verecek. Türk eşi Ayda ile evliliği uzun süre gündem olan Williams'ın konser ücretini duyanlar çok şaşırdı.

İngiliz yıldız Robbie Williams Türkiye'de vereceği konser ile gündem oldu. Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olan 'Take That'den ayrıldıktan sonra kariyerine devam eden Williams'ın konser ücreti dudak uçuklattı.

Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcı 17 Ağustos tarihinde Bodrum'da konser verecek.

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Sabah'ın haberine göre 2010 yılında Türk kızı Ayda ile evlenen Williams'ın konserine giriş bileti 17 bin 600 lira.

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Yaşamlarını İngiltere'de sürdüren çiftin evlilikleri uzun süre gündemde yer almıştı.

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Türk asıllı Amerikan aktris Ayda Field ve Robbie Williams sosyal medya hesaplarından sık sık gündelik yaşamlarını paylaşıyor.

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