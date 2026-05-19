ABD’de tarihi görüntüler! Türk Mehteri Times Meydanı'nda büyük ilgi gördü

ABD’nin simge noktalarından biri olan Times Meydanı, bu kez Türk kültürünün asırlık mirasına ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı’nın tarihi marşları eşliğinde gerçekleştirdiği konser, meydanda bulunan yüzlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

ABD’nin New York kentinin simge noktalarından Times Meydanı, Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TİMES MEYDANI’NDA İLGİYLE KARŞILANDI

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye’den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, tarihi marşlarıyla meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

60 kişilik Mehter Takımı’nın sahne aldığı konserde Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler seslendirildi. Tarihi kıyafetleriyle sahne alan ekip, Times Meydanı’nda hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

MEHTER TAKIMI'NDAN KÜLTÜREL ŞÖLEN

Konser boyunca Mehter Takımı tarafından seslendirilen "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve çeşitli tarihi marşlar izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alan gelen vatandaşlar marşlara eşlik ederken, çok sayıda Amerikalı turist de gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gösteriyi izleyenler tarihi marşları alkışlarla karşıladı. Konsere New York Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

TASC tarafından düzenlenen konserin, Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının tanıtımına katkı sağlaması hedeflenirken, Mehter Takımı’nın performansı New York’taki Türk toplumunun kültürel birlikteliğini de gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

