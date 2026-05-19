ABD’de tarihi görüntüler! Türk Mehteri Times Meydanı'nda büyük ilgi gördü

ABD’nin New York kentinin simge noktalarından Times Meydanı, Türk kültürünü yansıtan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TİMES MEYDANI’NDA İLGİYLE KARŞILANDI

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen organizasyon kapsamında Türkiye’den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehter Takımı, tarihi marşlarıyla meydanı dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

60 kişilik Mehter Takımı’nın sahne aldığı konserde Osmanlı dönemine ait marşlar ve geleneksel ezgiler seslendirildi. Tarihi kıyafetleriyle sahne alan ekip, Times Meydanı’nda hem görsel hem de müzikal bir şölen sundu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MEHTER TAKIMI'NDAN KÜLTÜREL ŞÖLEN

Konser boyunca Mehter Takımı tarafından seslendirilen "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve çeşitli tarihi marşlar izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alan gelen vatandaşlar marşlara eşlik ederken, çok sayıda Amerikalı turist de gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gösteriyi izleyenler tarihi marşları alkışlarla karşıladı. Konsere New York Başkonsolosluğu yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

TASC tarafından düzenlenen konserin, Türk kültürünün ve geleneksel sanatlarının tanıtımına katkı sağlaması hedeflenirken, Mehter Takımı’nın performansı New York’taki Türk toplumunun kültürel birlikteliğini de gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır