Türk model Elif Aksu’nun sevgilisiyle küvet pozu olay oldu!

Geçtiğimiz yıl Ibiza’da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan model Elif Aksu gönlünü Kevin Reichard isimli iş insanına kaptırmıştı. Reichard’ın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. İş insanı Kevin Reichard ile birliktelik yaşayan mankenin dün doğum günüydü.

Reichard, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yayınladığı karelerde, sevgilisi Aksu ile yer aldığı küvet pozu olay oldu. İş adamının fotoğrafına yorum yağdı.



