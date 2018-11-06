MAGAZİN

Türk model Elif Aksu’nun sevgilisiyle küvet pozu olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 21:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sene Ibiza'da sevgilisinin Ferrari'sini parçalayan ve daha sonra özel jetle adadan kaçmaya çalışan Türk model Elif Aksu'nun sevgilisiyle küvet pozu sosyal medyayı salladı.

Türk model Elif Aksu’nun sevgilisiyle küvet pozu olay oldu!

Geçtiğimiz yıl Ibiza’da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan model Elif Aksu gönlünü Kevin Reichard isimli iş insanına kaptırmıştı. Reichard’ın Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. İş insanı Kevin Reichard ile birliktelik yaşayan mankenin dün doğum günüydü.

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Reichard, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Yayınladığı karelerde, sevgilisi Aksu ile yer aldığı küvet pozu olay oldu. İş adamının fotoğrafına yorum yağdı.

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Elif Aksu küvet elif aksu kimdir

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