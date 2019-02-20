Türk mucidin ürettiği pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor

Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve düşük voltajla uzun süre ısı yayabilen kumaş, ihraç edildiği Almanya'daki şirket tarafından test edildi ve başarılı bulundu. Şirket, bu kumaşlardan, Alman ordusundaki dalgıçların deniz dibinde daha uzun süre kalabilmeleri için kıyafet üretiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Isıtma teknolojileri konusunda TÜBİTAK desteğini alarak 2016 yılında çalışmalara başlayan şirket, bu kapsamda başarılı sonuçlar elde ediyor.

Şirketin ürettiği düşük voltajla ısı yayabilen kumaş, yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki önemli firmaların da ilgisini çekiyor. Düşük enerji kullanarak yüksek ısı verimi sağlayan teknoloji, dünyanın önde gelen ülkelerindeki benzerlerini geride bırakan özellikleriyle tercih edilmeye başlandı.

"Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek ısı verimine sahip teknolojiyi" geliştirerek patentini alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı ürünlere uyguluyor.