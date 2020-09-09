Türk mühendisler ses ile çalışan asansör yaptılar!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde yazılım alanında Ar-Ge çalışmalarını yürüten bir yazılım firması geliştirdiği sistemle asansörlerde koronavirüsün yayılmasını en aza indirecek. Koronavirüs sürecinde virüsün yayılmasını önlemek amacı ile çalışmalar yapan firma bünyesindeki Türk mühendisleri, her gün binlerce insanların kullandığı asansörlerde tuşlarla teması önlemek amacı ile bir yazılım geliştirmeye başladı. 4 ay boyunca gelişen mühendisler, gece gündüz çalışarak Türkçe, İngilizce ve Arapça komutlarla çalışan ve vatandaşların sadece gitmek istediği katı söyleyerek kullanabilecekleri asansör sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistemle vatandaşlar asansörün girişinde bulunan sensöre elini yaklaştırarak kapının açılmasını sağlıyor. Daha sonra asansöre binen vatandaşlar, gitmek istediği katın numarasını söyleyerek hiçbir tuşla temas etmek zorunda kalmıyor. Geliştirilen sistem engelliler için de büyük kolaylık sağlıyor.

'' DONANIM VE YAZILIM OLARAK TAMAMIYLA YERLİ BİR ÜRETİM''

Sistemin geliştirme süreci hakkında bilgiler veren firma yöneticisi Mustafa Duman, “Pandemi sürecinde bütün yazılım ve Ar-Ge ekiplerimiz evlerinden çalışmalarını yürütüyordu. Bu süreçte faydalı ne geliştirebiliriz diye düşünürken, her gün onlarca insanın temas kurduğu asansörleri sesle kontrol edebilir miyiz diye düşündük. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Öncelikli hedefimiz ‘offline’ olarak çalışabilmesiydi. Kendi sistemimiz olarak geliştirmelerimizi yaptık. Donanım ve yazılım olarak tamamıyla yerli bir üretim. Bilişim Vadisi’nde bulunan Ar-Ge merkezimizde donanım ve yazılım geliştirmelerini gerçekleştirdik. Ürün yazılımında tamamen Türk mühendisleri Türkçe kelimelerle çalışan ürün geliştirdi. Asansör sistemimiz başta Türkçe olmak üzere Arapça ve İngilizce komutlarla da çalışmaktadır. Almanca ve Rusça olarak da geliştirmelerimizi devam ettirmekteyiz” dedi.