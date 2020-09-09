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Türk mühendisler ses ile çalışan asansör yaptılar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bilişim Vadisi’nde Ar-Ge çalışmaları yapan bir yazılım şirketi bünyesinde bulunan Türk mühendisler, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacı ile ses komutları ile çalışan asansör sistemi geliştirdi. 4 ayda geliştirilen sistemle vatandaşlar, asansörleri tuşlar ile temas etmeden kullanabilecek.

Türk mühendisler ses ile çalışan asansör yaptılar!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde yazılım alanında Ar-Ge çalışmalarını yürüten bir yazılım firması geliştirdiği sistemle asansörlerde koronavirüsün yayılmasını en aza indirecek. Koronavirüs sürecinde virüsün yayılmasını önlemek amacı ile çalışmalar yapan firma bünyesindeki Türk mühendisleri, her gün binlerce insanların kullandığı asansörlerde tuşlarla teması önlemek amacı ile bir yazılım geliştirmeye başladı. 4 ay boyunca gelişen mühendisler, gece gündüz çalışarak Türkçe, İngilizce ve Arapça komutlarla çalışan ve vatandaşların sadece gitmek istediği katı söyleyerek kullanabilecekleri asansör sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistemle vatandaşlar asansörün girişinde bulunan sensöre elini yaklaştırarak kapının açılmasını sağlıyor. Daha sonra asansöre binen vatandaşlar, gitmek istediği katın numarasını söyleyerek hiçbir tuşla temas etmek zorunda kalmıyor. Geliştirilen sistem engelliler için de büyük kolaylık sağlıyor.

'' DONANIM VE YAZILIM OLARAK TAMAMIYLA YERLİ BİR ÜRETİM''

Sistemin geliştirme süreci hakkında bilgiler veren firma yöneticisi Mustafa Duman, “Pandemi sürecinde bütün yazılım ve Ar-Ge ekiplerimiz evlerinden çalışmalarını yürütüyordu. Bu süreçte faydalı ne geliştirebiliriz diye düşünürken, her gün onlarca insanın temas kurduğu asansörleri sesle kontrol edebilir miyiz diye düşündük. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Öncelikli hedefimiz ‘offline’ olarak çalışabilmesiydi. Kendi sistemimiz olarak geliştirmelerimizi yaptık. Donanım ve yazılım olarak tamamıyla yerli bir üretim. Bilişim Vadisi’nde bulunan Ar-Ge merkezimizde donanım ve yazılım geliştirmelerini gerçekleştirdik. Ürün yazılımında tamamen Türk mühendisleri Türkçe kelimelerle çalışan ürün geliştirdi. Asansör sistemimiz başta Türkçe olmak üzere Arapça ve İngilizce komutlarla da çalışmaktadır. Almanca ve Rusça olarak da geliştirmelerimizi devam ettirmekteyiz” dedi.

“İNSANLAR ASANSÖRDE TUŞLARA PEÇETELERLE, KÜRDANLARLA BASMAYA ÇALIŞIYOR''

Geliştirdikleri sistemle engelli vatandaşların da asansörleri rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden Duman, “Geliştirdikleri sistemin “Çalışma şeklinde bahsedeyim. Asansör önüne geldiğiniz andan itibaren hiçbir şekilde asansörle temas etmiyorsunuz. Asansör önünde bulunan sensöre elinizi gösteriyorsunuz ve kapı açılıyor. Daha sonra asansöre biniyorsunuz ve gitmek istediğiniz katın komutunu veriyorsunuz. ‘Asansör zemin kat, asansör 5. kat’ şeklinde gitmek istediğiniz katı söylemeniz yeterli. Hiçbir yere dokunmadan istediğiniz kata asansör sizi götürüyor. Bu ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi de engelsiz yaşamı desteklemiş olması. Görme ve bedensel engelli vatandaşlarımızın hiç kimseden yardım almadan istediği kata gitmesini sağlayan bir yazılımdır. Toplu alanlarda, temasın fazla olduğu yerler olan oteller, hastaneler, alışveriş merkezler başta olmak üzere insanlar asansörde tuşlara peçetelerle, kürdanlarla basmaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek adına, teması önlemek adına böyle bir yazılımı geliştirdik. Bu yazılımı 4 ayda geliştirdik” diye konuştu.

İHA

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