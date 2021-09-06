MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türk oyuncu Esin Varan Sex and the City'nin yönetmeni John David'in yeni dizisinde!

Türk oyuncu Esin Varan Sex and the City'nin yönetmeni John David'in yeni dizisinde!

06.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of Cards, Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmeni John David Coles'ın yönettiği Law and Order adlı dizide uzun yıllar Amerika'da oyunculuk yapan Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. Ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile kamera karşısına geçen Varan, Amerikalı doktor Atul Sharma’yı canlandırdı. Varan, diziyi ve bir oyuncu olarak Amerika'da yaşadıklarını anlattı.

Türk oyuncu Esin Varan Sex and the City'nin yönetmeni John David'in yeni dizisinde!

Amerika'nın reyting rekorları kıran organize suç konulu televizyon dizisi Law and Order'da Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. House of Cards ve Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmenliğini yapan John David Coles'ın yönettiği dizide Varan, ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile aynı sahneyi paylaştı.

6135cb29ae298bf7640bb87e

Law and Order dizisi Bradley Cooper, Jennifer Garner, Robin Williams, Whoopi Goldberg gibi ünlü isimlerin rol aldığı 20 sezonluk bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide soğuk ve ölçülü, işini çok iyi yapan Amerikalı bir doktor Atul Sharma’yı canlandıran Esin Varan, dizide rol almak için 7 aşamadan geçtiğini söyledi.

6135cb2766a97cd1be78d817

Esin Varan, "Bu dizide rol almak beni inanılmaz mutlu etti. Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.

6135cb2766a97cd1bd7ea849

MÜSLÜMAN KADINLAR ADINA BİR SENARYO

Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum.

6135cb2866a97cd0f9601b99

Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.

6135cb27ae298bf843d53dda

ESİN VARAN HAKKINDA

Amerika'da oyunculuk yapmak küçük yaşlardan bu yana hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra New York'a yerleşti. Girdiği beş okulun seçmelerinde burs alan Varan, American Academy of Dramatic Arts da burslu okuma şansı elde etti.

6135cb28ae298bf842c436c9

Genç oyuncu, Amerika’nın ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen Onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bitince Amerika’nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, şimdi de televizyon dizilerinde oynuyor.

241228340_244199097588401_4451292500612533711_n

Çekimleri Los Angeles ve Alabama’da tamamlanan, tüm kadrosu Amerikalı oyunculardan oluşan bir Hollywood filminde başrol oynama şansı elde eden Varan'ın rol aldığı yapım, bu sene Netflix‘te izleyici ile buluşacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!İlk ve Son dizisinin sevişme sahneleri gündem oldu!
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Sevişme sahneleriyle gündemdeler! "Kolay değildi"Sevişme sahneleriyle gündemdeler! "Kolay değildi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.