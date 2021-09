Türk oyuncu Esin Varan Sex and the City'nin yönetmeni John David'in yeni dizisinde!

Amerika'nın reyting rekorları kıran organize suç konulu televizyon dizisi Law and Order'da Türk oyuncu Esin Varan rol aldı. House of Cards ve Sex and the City, Homeland gibi dizilerin yönetmenliğini yapan John David Coles'ın yönettiği dizide Varan, ünlü oyuncu Christopher Meloni ve Dylan McDermott ile aynı sahneyi paylaştı.

Law and Order dizisi Bradley Cooper, Jennifer Garner, Robin Williams, Whoopi Goldberg gibi ünlü isimlerin rol aldığı 20 sezonluk bir dizi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide soğuk ve ölçülü, işini çok iyi yapan Amerikalı bir doktor Atul Sharma’yı canlandıran Esin Varan, dizide rol almak için 7 aşamadan geçtiğini söyledi.

Esin Varan, "Bu dizide rol almak beni inanılmaz mutlu etti. Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.

MÜSLÜMAN KADINLAR ADINA BİR SENARYO

Şimdilerde Broadway projesi için provalara başladığını anlatan Varan, "Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum.

Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.

ESİN VARAN HAKKINDA

Amerika'da oyunculuk yapmak küçük yaşlardan bu yana hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra New York'a yerleşti. Girdiği beş okulun seçmelerinde burs alan Varan, American Academy of Dramatic Arts da burslu okuma şansı elde etti.

Genç oyuncu, Amerika’nın ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen Onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bitince Amerika’nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, şimdi de televizyon dizilerinde oynuyor.

Çekimleri Los Angeles ve Alabama’da tamamlanan, tüm kadrosu Amerikalı oyunculardan oluşan bir Hollywood filminde başrol oynama şansı elde eden Varan'ın rol aldığı yapım, bu sene Netflix‘te izleyici ile buluşacak.