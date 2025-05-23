Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Ortalık karıştı, röportaj isteyen bile oldu

Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında şaka yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar birçok ülkeye haber konusu oldu. Tüm dünya basını yaptığı şakayı gerçek sandı.

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Ortalık karıştı, röportaj isteyen bile oldu
Jale Uslu

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması, sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar da şaka yaptıkları birçok paylaşımla uygulamayı yorumladı. O isimlerden biri de Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar oldu.

Gökben_Hızlı_Sayar_cropped

Sayar, uygulamayla karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak durumu anlattı. Yaptığı paylaşımda "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-05-23 160518

YABANCI BASIN GERÇEK SANDI

Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-05-23 160207

İngiliz basını Daily Mail, Yunan basını Teleferi gibi kuruluşlar "Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar" diye başlıklarla haberler yayımladı.

Ekran görüntüsü 2025-05-23 160149

Alman RTL kanalı bile Sayar'dan röportaj talebinde bulundu. "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzen haber! Final yapıyorÜzen haber! Final yapıyor
Uzay Teleskobu en uzağını keşfettiUzay Teleskobu en uzağını keşfetti

Anahtar Kelimeler:
şişman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!

Bahçeli'den Erdoğan'a sitem gibi 'adaylık' çıkışı: Hakkı yok!

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

SON DAKİKA| Beklenen açıklama geldi! Kurban Bayramı tatili uzatılmadı

Fenomen, ilaç kullandığını itiraf etti

Fenomen, ilaç kullandığını itiraf etti

İdam edilen mahkumun son sözleri gündem oldu!

İdam edilen mahkumun son sözleri gündem oldu!

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

6 saatte 583 erkekle birlikte oldu! Sonunda bakın ne yaptı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.