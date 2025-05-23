Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Ortalık karıştı, röportaj isteyen bile oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması, sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar da şaka yaptıkları birçok paylaşımla uygulamayı yorumladı. O isimlerden biri de Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar oldu.

Sayar, uygulamayla karşılaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak durumu anlattı. Yaptığı paylaşımda "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

YABANCI BASIN GERÇEK SANDI

Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.

İngiliz basını Daily Mail, Yunan basını Teleferi gibi kuruluşlar "Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar" diye başlıklarla haberler yayımladı.

Alman RTL kanalı bile Sayar'dan röportaj talebinde bulundu. "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.