Türk profesörün yaptıkları kan dondurdu!

BD'de korkunç bir intihar olayı yaşandı. ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti. Güney Florida Üniversitesi'nde ders veren 48 yaşındaki Ayteş, kızı Ela Deniz'i, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Laurel Friedman'dan aldı ancak zamanında teslim etmedi.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki anne Friedman'ın güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine acı gerçek ortaya çıktı. Ayteş'in evine giden polis, 3 yaşındaki Ela'yı öldüren profesörün kendi hayatına da son verdiğini saptadı.

