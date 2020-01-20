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  4. Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu

Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı Gecesi"nde, Türk sanat müziği sanatçıları Mustafa Sağyaşar ve Gönül Yazar ile bestekar Bilge Özgen hayranlarıyla bir araya geldi.

Şefliğini Cengizhan Sönmez'in üstlendiği Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Korosu'nun da sahne aldığı konserde, usta sanatçılar aralarında "Gün Gelir de Beni Unutursun", "Gizli Aşk Bu Söyleyemem", "Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler"in bulunduğu sevilen eserleri yorumladı.

Bilge Özgen "Dicle'ye Sığmaz Avazım" şarkısını seslendirdikten sonra sahnede yaptığı konuşmada, "Muhteşem bir konser. Halkımızla, sizlerle bütünleştik. Sanatçılara bundan daha güzel bir hediye olamazdı. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Düne kadar sahnelere küsmüştüm"

Gönül Yazar da programda "Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok" şarkısını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, 25 yıl boyunca konser vermediğini, evde oturduğunu ya da seyahat ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sahneye çıkmadım. Şarkı da söylemedim. İyi para verdiler, onu da almadım. Bıkkınlık gelmişti bana ama bu musikiden değil, bana olan davranışlardandı. Ben iyi bir yerlerde yükselirken tökezleyerek bir insana çarptım. O da iki yıl önce vefat etti ve sahnelere küstüm. Şarkı dinlemedim, hiçbir şey yapmadım düne kadar."

Mustafa Sağyaşar ise konserde "Hicranı Açmıştır Sinede Yare" eserini müzikseverlerin beğenisine sunarken, nefesinin yettiği kadar müzik hayatına devam edeceğini dile getirerek, "Milyonları doyurdum ama ben doymadım. Müzik insanlar için. Türk sanat müziği sözleriyle değer kazanmış ve insan hayatında benim tabirimle bir panzehirdir. Duyguları taşırır, bazen ağlatır, bazen güldürür, hayat da zaten böyle değil midir? Hep bir düzeyde gitmez." diye konuştu.

Sanatçıların alkışla var olduklarını dile getiren Sağyaşar, böyle bir saygı programı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Onlar koskocaman çınarlar"

Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün ise konser sonunda sanatçılarla birlikte pasta kesti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akgün, Gönül Yazar'ın, Mustafa Sağyaşar'ın ve Bilge Özgen'in Türkiye'nin sanat hayatına ömürlerini adadıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Onlar koskocaman çınarlar. Biz onların şarkılarıyla büyüdük. Allah uzun ömürler versin. Onların şarkılarını dinledikten sonra bu gece onların sesinden de birer şarkı dinledik. Herkes şarkıları dinlerken bir yerlere gitti. Bu program gerçekten Büyükçekmece'de hiçbir zaman değişmeden ve ertelenmeyen bir vefa gecesidir. Önümüzdeki günlerde birçok büyük sanatçımızla birlikte olacağız. Onlara vefamızı ve saygımızı göstermeye devam edeceğiz."

Konser sonunda sanatçılar "Karam" parçasını seyircilerle söyledi.

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Bilge Özgen, büyükçekmece belediyesi, Gönül Yazar, Mustafa Sağyaşar, Ustalara Saygı Gecesi,

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