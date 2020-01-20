Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı Gecesi"nde, Türk sanat müziği sanatçıları Mustafa Sağyaşar ve Gönül Yazar ile bestekar Bilge Özgen hayranlarıyla bir araya geldi.

Şefliğini Cengizhan Sönmez'in üstlendiği Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği Korosu'nun da sahne aldığı konserde, usta sanatçılar aralarında "Gün Gelir de Beni Unutursun", "Gizli Aşk Bu Söyleyemem", "Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler"in bulunduğu sevilen eserleri yorumladı.

Bilge Özgen "Dicle'ye Sığmaz Avazım" şarkısını seslendirdikten sonra sahnede yaptığı konuşmada, "Muhteşem bir konser. Halkımızla, sizlerle bütünleştik. Sanatçılara bundan daha güzel bir hediye olamazdı. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

- "Düne kadar sahnelere küsmüştüm"

Gönül Yazar da programda "Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok" şarkısını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, 25 yıl boyunca konser vermediğini, evde oturduğunu ya da seyahat ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sahneye çıkmadım. Şarkı da söylemedim. İyi para verdiler, onu da almadım. Bıkkınlık gelmişti bana ama bu musikiden değil, bana olan davranışlardandı. Ben iyi bir yerlerde yükselirken tökezleyerek bir insana çarptım. O da iki yıl önce vefat etti ve sahnelere küstüm. Şarkı dinlemedim, hiçbir şey yapmadım düne kadar."