Türk sevgilisine yatakta poz vermişti! Halsey renkli bikinisiyle boy gösterdi!

Halsey, Alev Aydın’la birlikte Ender adını verdiklerini oğlunu 2021’de dünyaya getirdi. Türkiye'de konser verecek olan Halsey sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarının olduğunu belirten 27 yaşındaki şarkıcı, hastalıkları ortaya çıkarken vücudunun ona isyan ettiğini ve hastalıklarının asıl nedenlerini hala bulmaya çalıştığını söylemişti.

Hayranlarını korkutan Halsey sahnelere döndü. Turne öncesi küçük bir tatil yapan Halsey renkli bikinisiyle poz vermeyi de ihmal etmedi. Fit görüntüsüyle ve makyajsız doğal haliyle hayranlarından tam not alan Halsey'e pek çok takipçisi "Yakıyorsun" yorumunu yaptı.

Halsey turne öncesi şarj olduğunu paylaşımında dile getirdi.

SEVGİLİSİNE YATAKTA POZ

Yakın zamanda 2022 Grammy Ödülleri'ne katılan Halsey, geçtiğimiz aylarda Türk sevgilisi Alev Aydın'a yatakta pozlar vermişti.

Siyah iç çamaşırıyla yatakta sevgilisine poz veren Halsey'e hayranlarından beğeni yağmıştı.

