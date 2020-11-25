Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı film serisinin unutulmaz öğretmenleri!

İnek Şaban, Damat Ferit, Güdük Necmi, Hafıza Ana... Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakterleri... Sımsıcak hikayesiyle evlerimize konuk olan Hababam Sınıfı film serilerine bir başka gözle bakmanızı rica edeceğiz. Sizlerle haylaz bir o kadar da sevimli Hababam öğrencilerini uslandırmaya çalışan öğretmenleri paylaşacağız. SAĞIR RIZA- COĞRAFYA ÖĞRETMENİ (HAYRİ KARABEY) Kulakları ağır işittiği için Hababam Sınıfı tarafından “Sağır” lakabı verilen coğrafya öğretmeniydi. Coğrafya öğretmeninin kulaklarının ağır işitmesi Hababam’ın haylazlıkları için bulunmayacak bir fırsattı. Rıza Hoca’nın dersinde öğrenciler adeta boş ders gibi zaman geçirir ve öğretmenlerinin sorduğu sorulara alakasız da olsa cevap vermeleri yeterliydi. Her şartta öğretmenlerinden aferin almayı başarırlardı. Hababam Sınıfı filmlerinde coğrafya öğretmeni Rıza karakterine Hayri Karabey hayat verdi. Karabey 1 Ocak 1916 yılında Malatya’da doğdu. 21 Eylül 2983 tarihinde ise İstanbul’da vefat etti. Hababam Sınıfı serilerinin dışında Karabey Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Babanın Oğlu ve Evcilik Oyunu filmlerinde rol aldı.

KÖR AKİL- FELSEFE ÖĞRETMENİ (AKİL ÖZTUNA) Hababam Sınıfı filmlerinde en çok karşımıza çıkan öğretmenlerden bir tanesi de Akil Hoca’dır. Gözleri nedereyse hiç görmeyen ve yüksek camlı gözlükler takmak zorunda kalan Akil Hoca, Hababam öğrencileriyle oldukça zor anlar yaşamıştır. Felsefe öğretmeni Akil Hoca’nın sahneleri ise yıllar geçse de hala unutulmadı. Hababam Sınıfı filmlerinde felsefe öğretmeni Akil karakterini canlandıran Akil Öztuna, 10 Ocak 1095 yılında Ankara’da doğdu. 1976 yılında Tosun Paşa filminin İstanbul Kemerburgaz ilçesindeki çekimleri sırasında deveden düşerek iç kanama geçirdi. 18 Kasım 1976 yılında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ZÜHTÜ HOCA- EDEBİYAT ÖĞRETMENİ (ALİ ÇAMLICA) Eski Türkçe ve Divan Edebiyatına olan tutkusuyla bilinen Zühtü Hoca’nın “Teyzesi defterdar olan, faytonla damda dolaşır” repliği bir neslin hafızasına kazındı. Ders sırasında sürekli beyitler okuyan Zühtü Hoca’nın arkasından Hababam öğrencileri “Samanlıktan kaldıramadım, samanı da Zühtü, ben sana kandım Zühtü” şarkısıyla eğlenmeyi tercih etti. SEMRA HANIM- EDEBİYAT HOCASI (SEMRA ÖZDAMAR) Hababam Sınıfı filminin bir başka serisinde edebiyat hocası olarak Semra Hanım karşımıza çıktı. Güzelliğiyle Semra Hanım sınıfa girer girermez Hababam öğrencilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübesiz bir öğretmen olan Semra Hanım, Hababam Sınıfı’nın çeşitli oyunları ve şakalarından nasibini aldı.

Edebiyat öğretmeni Semra Hanım karakterine hayat veren Semra Özdamar, 11 Ocak 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1973 yılında oyunculuk macerasına başlayan Özdamar, Ertem Eğilmez’in Hababam Sınıfı rolüyle tanındı. 1 Şubat 2004 yılında ölen belgesel yapımcısı, yönetmen ve akademisyen Süha Arın’ın eski eşidir. Hababam Sınıfı film serileri dışında Anadolu Eksperesi, Erkeksen Kaçma, Ferhat, Yalnız Adam, Tütün Zamanı, Arkadaş, Yarınlar Bizim 2, Kara Çarşaflı Gelin, Bir Gün Mutlaka, Güneşli Bataklık, At Gözlüğü ve O’na Çirkin Kral Derlerdi filmlerinde rol aldı. PAŞA NURİ- TARİH ÖĞRETMENİ (SITKI AKÇATEPE) Kurtuluş Savaşı yıllarında askerlik yapmış olan Paşa Nuri, halen o yılların etkisini yaşayan vatansever bir insandır. Ne zaman sınva yapmaya kalksa kendisini bir anda öğrencilerin omuzlarında emir verirken buluyordu. Savaş anılarını anlatmaya başlayınca Hababam öğrencileri öğretmenlerine marş ve tezahüratlarla destek veriyordu. Paşa Nuri rolünü canlandıran Sıtkı Akçatepe, 1902 yılında İstanbul’da doğdu. Halit Akçatepe’nin babası olan Sıtkı Akçatepe aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun Lale Devri sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın torunudur. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taaruz’da savaşmış bir gazidir. 1985 yılında vefat etmiştir. Sıtkı Akçatepe Hababam Sınıfı dışında Taş Parçası, Köprüaltı Çocukları, Canım Kardeşim, Memleketim, Bizim Aile, Pisi Pisi, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban ve En Büyük Yumruk filmlerinde rol aldı.

KÜLYUTMAZ NECMİ- BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ (FATİH ÖZDAYI) Kuşkusuz Hababam Sınıfı serilerinin en değişik, en benzeri olmayan öğretmen tipdir. Kopya çektirmemeye adeta yeminli olan Külyutmaz Necmi sınav sırasında sıraların üzerinde gezmesiyle ünlüdür. Kopya konusunda ne kadar iddialı olsa da Hababam Sınıfı onun dersinde de yapacağını yapmaktan geri durmadı. ŞEVKET HOCA- KİMYA ÖĞRETMENİ (ŞEVKET ALTUĞ) Hababam Sınıfı öğrencileriyle laboratuvara girmek gibi bir hata yapan kimya öğretmenidir. Çocuklarla birlikte deney yaparak onlara yeni bilgiler vermeyi amaçlayan Şevket Hoca’nın başına gelenler çiğ tavuğun başına gelmemiştir. Şevket hoca karakteriyle Yeşilçam’a damga vuran Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. İlk olarak Seyahatname isimli bir televizyon dizisinde rol alara oyunculuk kariyerine başladı. 1975 yapımı İşte Hayat Altuğ'un ilk sinema filmi oldu. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile birçok filmde boy gösterdi. Hababm Sınıfı dışından Şevket Altuğ Carmen, Hava Duruşması, Rosenbergler Ölmemeli, Mezarsız Ölüler, Yumurta, Polisler, Gizli Ordu ve Godot’u Beklerken tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Kapıcılar Kralı, Meraklı Köfteci, Aile Şerefi, Hasip ile Nasip, Mağlup Edilemeyenler, Şabanoğlu Şaban ve Gülen Gözler filmlerinin kadrosunda bulundu.

MEHMET HOCA- MEHMET BÜLBÜL (İLYAS SALMAN) Hababam Sınıfı film serisinin 2000’li yıllarda devam eden yeni nesil versiyonlarında Mehmet Bülbül karakteri izleyicisine merhaba dedi. İnek Şaban, Güdük Necmi ve Damat Ferit karakterinin olmadığı filmde Mehmet Hoca oldukça naif bir kişilik gösterdi. Sınıfın en haylazlarının olmaması Mehmet Hoca’nın sakin günler yaşayacağı anlamına gelmedi. Özel Çamlıca Lisesi’nde şivesiyle dalga konusu olan Mehmet Hoca’nın iyi tarafı öğrenciler tarafından oldukça geç fark edildi. Mehmet Bülbül rolünü üstlenen İlyas Salman, 14 Şubat 1954 tarihinde dünyaya geldi. Hababam Sınıfı Güle Güle filminin dışında Çöpçüler Kralı, Baskın, Kibar Feyzo, Sultanü Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yedi Kocalı Hürmüz, Talihli Amele, Banker Bilo, İbişo, Beş Parasız Adam, Çirkinler De Sever, Dolağ Beygiri, Çiçek Abbas, Aptal Kahraman, Şaşkın Ördek, Şekerpare, Kızlar Sınıfı, Uyanıklar Dünyası ve Fakir Milyoner filmlerinde yer aldı. HÜRREM HOCA- BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ (PERİHAN KUTMAN) Sert kişiliğinin altında pamuk gibi bir kalbi olan Hürrem Hoca elindeki cetveliyle Hababam öğrencilerinin gözünü korkutmayı başarmadı. Hürrem Hoca’nın başı öğrencilerinin yanında bir de Şevket Hoca’nın aşkıyla belaydı. Hürrem Hoca iki cephede güçlü bir şekilde savaşmayı başardı.

Hürrem Hoca karakterine nefes olan Perihan Kutman, 30 Kasım 1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1973 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlendi fakat evlilikleri 1978 yılında sona erdi. Bundan kısa bir süre sonra Engin Ardıç ile nişanlandı fakat daha sonra çift ayrıldı. ‘Müjdat İle Beraber Marşantiz’ adlı bir müzik grupları vardı ve Koral Sarıtaş bu grubun davulcusuydu. 1980 yılında müzisyen Koral Sarıtaş ile evlendi. Perihan Abla dizisiyle ünlünen Perihan Kutman Kaynanam Tatilde, Şehvet Kurbaı, Salak Milyoner, Hop Dedik Kazım, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Curcuna, Salak Bacılar, Caniko, Bülbül Ailesi, Zühtü, Hamza Dalar Osman Çalar, Her Gönülde Bir Aslan Yat ve Saffet Beni Affet filmlerinde izleyicisinin karşısına çıktı. BADİ EKREM- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ (ŞENER ŞEN) Hababam Sınıfı serisinin efsanevi beden eğitimi öğretmeni Ekrem, replikleriyle yıllarca hafızalarda kalmayı başaran unutulmaz bir karakterdir. Kırmızı eşofman takımıyla adeta bir ikon haline gelen Badi Ekrem, kendisini spora adamış ve öğrencilere spor yaptırmaya and içmiş idealist bir o kadar da sakar bir öğretmendir.