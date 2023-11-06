Türk sinemasının Sultan'ıydı! Türkan Şoray da estetikli çıktı, görenler şoke oldu

Yeşilçam'da 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 7'den 70'e herkesin dilinde olan Şoray'ın Yeşilçam dünyasına adım atmadan önceki hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Tesadüfen keşfedilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak kabul ediliyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Şoray'ın da estetikli olduğu ortaya çıktı.

Oyunculuk mesleğinin başlarında burun estetiği yaptıran Şoray'ın estetiksiz halini görenler ise çok şaşırdı. Geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen oyuncunun eski haline yorum yağdı.

Şoray,'ın estetiksiz haline; 'Tanıyamadım', 'Doktorunu merak ettim','Bambaşka biri olmuş', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Çok başarılı', 'İnanılmaz değişim' gibi yorumlar yapıldı.

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahiptir.

1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit'in ardından Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülüne dört kez layık görüldü.

1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokulu da vardır.









