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Türk sinemasının Sultan'ıydı! Türkan Şoray da estetikli çıktı, görenler şoke oldu

06.11.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasında Sultan lakabı ile hafızalarımıza kazınan usta sanatçı Türkan Şoray, bir dönemin en efsane isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

Türk sinemasının Sultan'ıydı! Türkan Şoray da estetikli çıktı, görenler şoke oldu

Yeşilçam'da 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 7'den 70'e herkesin dilinde olan Şoray'ın Yeşilçam dünyasına adım atmadan önceki hali ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkan Şoray yeşilçam

Tesadüfen keşfedilen Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak kabul ediliyor. Güzelliğiyle adından söz ettiren Şoray'ın da estetikli olduğu ortaya çıktı.

Türkan Şoray estetiksiz 2

Oyunculuk mesleğinin başlarında burun estetiği yaptıran Şoray'ın estetiksiz halini görenler ise çok şaşırdı. Geçirdiği operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen oyuncunun eski haline yorum yağdı.

Türkan Şoray estetilsiz 1

Şoray,'ın estetiksiz haline; 'Tanıyamadım', 'Doktorunu merak ettim','Bambaşka biri olmuş', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Çok başarılı', 'İnanılmaz değişim' gibi yorumlar yapıldı.

Türkan Şoray estetiksiz 3

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahiptir.

Türkan Şoray YEŞİLÇAM 2

1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit'in ardından Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülüne dört kez layık görüldü.

Türkan Şoray son 3

1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokulu da vardır.

Türkan Şoray son 2

Türkan Şoray SON

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