Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın kırmızı çizgilerini anlatmıştı! "Recep İvedik ve eşcinseli oynamam"

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın yeri geldi aşk adamı oldu yeri geldi kahraman. Türk sinemasında sayısız karaktere hayat veren Cüneyt Arkın'ın da kırmızı çizgileri vardı. Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın kırmızı çizgilerini anlattığı sözleri yeniden gündem oldu.

Arkın, bir röportajında şunları söylemişti: "Mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."

"AMERİKAN KÜPESİ TAKMAZ"

Usta oyuncu yine bir başka konuşmasında ise şu sözleriyle dikkat çekmişti:

“Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar.”



