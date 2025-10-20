Mynet Trend

Türk şirketine ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, araca çarpıp denize sürüklendi!

Son uçak kazasının adresi Hong Kong oldu. Türk şirketi olan ACT Havayolları'na ait uçağın Dubai'den kalktığı ve Emirates tarafından kiralandığı belirlendi. İniş sırasında pistten çıkan uçak yer hizmetleri aracına çarptı ve denize sürüklendi. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken uçaktaki mürettebatın da hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı Hong Kong’a iniş yaptığı sırada pistten çıkarak bir yer hizmetleri aracına çarptı. Uçağın denize sürüklenmesi ile sonuçlanan kazada, yer hizmetleri aracındaki 2 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türk şirketine ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, araca çarpıp denize sürüklendi! 1

TÜRK ŞİRKETE AİT

Çin’in Hong Kong özel idari bölgesi, korkutan bir havacılık kazasına sahne oldu. İniş sırasında kontrolden çıkan bir kargo uçağı yer hizmetleri aracına çarparak denize sürüklendi. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza sabaha karşı 03.53’te Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı uçak, Emirates Havayolları adına gerçekleştirdiği uçuşun inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

Türk şirketine ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, araca çarpıp denize sürüklendi! 2

MÜRETTEBAT HASTANEYE KALDIRILDI

Pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarpan uçak, daha sonra denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personelin hayatını kaybettiği, uçaktaki 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pistinin geçici olarak hava trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Türk şirketine ait uçak iniş sırasında pistten çıktı, araca çarpıp denize sürüklendi! 3

KAZANIN NEDENİN ARAŞTIRILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayolları’ndan yapılan açıklamada uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığı doğrulanarak, "Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir" denildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

