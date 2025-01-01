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  4. Türk Telekom'dan 'Fiber Mobilite' seferberliği! CEO Ümit Önal: "81 ilin her köşesini fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz"

Türk Telekom'dan 'Fiber Mobilite' seferberliği! CEO Ümit Önal: "81 ilin her köşesini fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz"

01.01.2025 15:47
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Türk Telekom, Türkiye’yi fiber ağlarla örmek hedefiyle çıktığı yolda 31 Aralık gecesi fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye çıkardı. Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla çalışmalarını süren Türk Telekom, 31 Aralık gecesi Mardin'deydi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Fiber Mobilite, ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde öncü yapma hedefimizi pekiştiriyor" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağla donatmak hedefiyle başlattığı Fiber Mobilite çağı ile Türk Telekom, 2024 yılını 2025’e bağlayan 31 Aralık gecesinde Mardin’de gerçekleştirdiği çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı. Fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşan Mardin’de, Türk Telekom’un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps’ye ulaştı.

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"ÜLKEMİZİ 81 İLİN HER KÖŞESİNE UZANAN FİBER AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Yeni yılı fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Mardin’de karşılayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Herkes için yüksek hızda erişim mottosuyla, ülkemizi en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Mardin’de yüzde yüze yaklaşan fiberleşme oranıyla buradaki abonelerimize 487 Mbps ile Türkiye ortalamasının üzerinde erişim hızı sunabilecek altyapımız var. Kentte LTE mobil baz istasyonu fiberleşmesinde de yüzde 56 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere ulaştık. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etmek” dedi.

Türk Telekom, yeni yıla Mardin’de gerçekleştirilen saha operasyonlarıyla girdi. Türk Telekom, Mardin Dara Antik Kenti’nde, 31 Aralık’ta yürütülen çalışmalarla toplam fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye taşıdı. Fiberleşme oranı yüzde yüze yaklaşan Mardin’de, Türk Telekom’un sunduğu erişim hızı kapasitesi ise ülke ortalamasının üzerine çıkarak 487 Mbps’ye ulaştı.

Fiber Mobilite çağını başlatan Türk Telekom, kentteki fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 56’ya taşıyarak, yüzde 53 olan Türkiye ortalamasının üstüne çıkardı. Ayrıca Türk Telekom, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 Gbps alınabilir hız sağlayan fiber altyapı dönüşümünü tamamladı.

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"FİBER MOBİLİTE, ÜLKEMİZİ KÜRESEL TEKNOLOJİ REKABETİNDE ÖNCÜ YAPMA HEDEFİMİZİ PEKİŞTİRİYOR"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılı Mardin’de fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret ederek karşıladı. Önal, “Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye’nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye’nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. Bugün Mezopotamya’nın tarihine ışık tutan, bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan Mardin’in Dara Antik Kenti’nde saha ekiplerimizle birlikte yeni yıla ‘merhaba’ dedik. Bu zengin tarihi geçmişe sahip bölgede saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Mardin’in fiber ağ dönüşümünde yüzde yüze yaklaştık. Kent merkezini, ilçeleri ve köyleri de kapsayacak şekilde yaptığımız çalışmalarla, Mardin’de kullanıcılara sunabildiğimiz ortalama erişim hız kapasitesini Türkiye ortalamasının üzerine yükselterek, 487 Mbps’ye taşıdık” dedi.

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"AMACIMIZ HERKES İÇİN DAHA BAĞLANTILI, DAHA AKILLI, DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA İNŞA ETMEK"

2025’te de fiber yatırımlarının ve çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini belirten Önal, yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda öncü rol üstlendiklerini ifade ederek, “Fiber altyapımız, 5G teknolojisinin hayatımıza getireceği yeniliklerin temel taşını oluşturuyor. Şimdi fiberdeki gücümüzü mobile aktardığımız yeni bir dönemin içindeyiz. “Fiber Mobilite” adını verdiğimiz, küresel teknoloji rekabetinde ülkemizi öncü yapma hedefimizi de pekiştiren bu stratejiyle, fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı yüzde 53’e yükselttik. Mardin’de ise bu oranı yüzde 56’ya taşıdık. Fiber Mobilite oranının Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı, medeniyetlerin beşiği olan Mardin’de dijital geleceği inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Mardin’den uluslararası alana yayılan fiber ağımızla bölge coğrafyada da dijital dönüşümün öncüsü oluyoruz. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Mardin
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