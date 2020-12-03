Türk televizyon tarihine damga vuran, bir kere denk geldiğinizde başından kalkamadığınız diziler!

90’lı yıllar arkadaşlığın, dostluğun ve samimiyetin tepe noktaya çıktığı zamanlardı. Bu yıllara özgü pek çok alışkanlık günümüzde büyük bir özlemle anılıyordu. Bilgisayar teknolojinin 90’lı yılların sonuna geldiğini düşünecek olursak; televizyonun evlerdeki önemini siz tahmin edin. Türkiye’nin siyah-beyaz ve tek kanallı televizyon macerasında 90’lı yıllara göz atıyoruz. Birden fazla kanalın yayın hayatına başladığı bu dönemlerdeki dizileri hatırlamaya ne dersiniz?
1997 yılında yayın hayatına başlayan Kara Melek dizisi, kötü karakterlerin ilk defa Türk halkı tarafından sevildiği yapım olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Başrollerini Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ve Zerrin Arbaş’ın oynadığı dizinin her bölümü yeni bir entrikayla seyircisini şoke etmeyi başarıyordu.
Ünlü şarkıcı Alişan’ın kameralar karşısında ilk tecrübesizliğini attığı yapımdır. Delikanlılık raconlarının yeniden yazıldığı dizide Aynalı Tahir, bir grup arkadaşıyla beraber mahallenin düzenini sağlamak adına uğraşır. Aynalı Tahir’in en büyük rakibi ise Tilki’dir. Başrollerini Alişan, Saruhan Hünel ve Yeşim Büber’in paylaştığı dizi de aşkın kanunu yeniden yazıldı.
Başrollerini Hakan Yılmaz ve Janset’in paylaştığı Ayrılsak Da Beraberiz yayınladığı 450 bölümle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yerini aldı. Birbirlerine aşık olan Berna ve Teoman’ın boşanmanın sonrasında birbirlerinden kopamamasını anlatan dizi aşkı yeniden izleyicisine sevdirmeyi başardı. Evlerini koydukları paravanla ortadan ikiye bölen çift ne beraber olabilirler ne de ayrılabilirler.
Başrollerini Dolunay Soysert, Şafak Sezer, Gamze Gözalan ve Dursun Ali Sarıoğlu’nun paylaştığı dizi yemek yeme alışkanlıkları nedeniyle bir ailenin başına gelen komik olayları konu alıyor. Dizinin o dönemde başrol oynayan oyuncuları ise şimdiler de oldukça fit görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Kadrosundaki dev isimlerle adeta oyunculuk dersi veren Bir Demet Tiyatro, tiyatronun televizyona uyarlanmış hali olmasıyla bir döneme damga vurdu. Çıtır ailesi ve çevresindekilerin başından geçen komik olayları konu alan Bir Demat Tiyatro her bölümünde kahkaha tufanı yaratmayı başardı.
İbrahim Erkal’ın ‘Canısı’ şarkısından esinlenerek çekilen dizinin başrollerini Emine Ün ve İbrahim Erkal paylaştı. Bir yolcu motorunun kaptanı İbrahim ve Mine’nin masum aşkını konu alan dizi, Yeşilçam öğelerini de içine çekti.
Başrollerini İlker Aksum, Ayşe Tolga ve Yeliz Yeşilmen’in paylaştığı dizi ‘Türk televizyonlarının en çılgın dizisi’ olarak anıldı. Sevimli maymun Çarli’nin başına gelenler seyircinin gönlünde taht kurdu.
Başrollerini Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Kamil Güler ve Civan Canova’nın paylaştığı Çiçek Taksi, İstanbul’da görev yapan bir taksi durağının hikayesini anlatıyor. Tam 8 sezon devam eden Çiçek Taksi yayınladığı dönemde reyting rekorları kırmayı başardı.
Başrollerini Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun'un paylaştığı dizi lise çağındaki gençlerin başına gelen olayları konu alıyor. Diziyi hatırlayanların kulaklarında mutlaka şu anda Çılgın Bediş’in müziği çalmaya başlamıştır.
Miroğlu Kanunları’nın tüm Türkiye’ye bir bir anlatıldığı, bir dönem herkesin ezbere bildiği yasaların mucidi Yusuf Miroğlu... Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Yusuf Miroğlu karakteri delikanlılık raconunun yıkıp baştan yazmayı başarmıştır.
Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizilerindendir.
Tükan Şoray ve Şener Şen klasiği bir baş yapıt... Gaziantepli kebap ustası Ali Haydar ve Hanım’ın hayat mücadelesi içinde yeniden aşkı bulmalarını anlatan dizi adeta İkinci Bahar’ın sözlükteki tanımını oluşturmuştur.
Memnun Kaygısız Ordulu ve oldukça çapkın bir adamdır. Sabriye onun ilk karısıdır. Birkaç yıl sonra çeşmenin başında Terbiye'yi görür ve o an ona aşık olur. Yine birkaç yıl geçmeden tarlada Kafiye'yi görür. Bu üç eşinden tam 36 çocuğu olur. Memnun ve ailesinin trajikomik hikayesine hoş geldiniz!
90’lı yıllar denildiğinde ilk akla gelen diziler arasında yer alan Mahallenin Muhtarları’nın başrollerini Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer, Yalçın Gülhan, Filiz Taçbaş ve Esra Akkaya paylaştı. Samimi ve içten insanlarla bezenen bir mahallenin eğlenceli hikayesini konu alan dizi bir dönem tüm Türkiye’yi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Başrollerini Cem Davran ve Hande Ataizi’nin paylaştığı dizi fantastik türde çekilen dizilerin adeta atasıdır. Ruhsar ve Mahsar’ın ölümsüz aşkını konu alan dizi sihir algını ilk kez evlere taşımıştır.
Atilla Atay’ın kaleminden çıkan Sıdıka dizisi kendisine yapıştırılan ev kızı algısının yıkan bir genç kadının hikayesini konu alıyor. Hasibe Eren’in oyunculuk performansıyla taçlandırdığı Sıdıka, pencere konuşmalarıyla bir döneme damga vurdu.
Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora’nın başrollerini paylaştığı Yılan Hikayesi aslında polisiye türündeki dizilerin en başıdır. Memoli ve Zeyno’nun sınırları aşan aşkında jöleli saçlarıyla bir dönemin saç şekilini kökünden değiştiren Memoli suçlularla da mücadele etmiştir.
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