Türk televizyon tarihine damga vuran, bir kere denk geldiğinizde başından kalkamadığınız diziler!

90’lı yıllar arkadaşlığın, dostluğun ve samimiyetin tepe noktaya çıktığı zamanlardı. Bu yıllara özgü pek çok alışkanlık günümüzde büyük bir özlemle anılıyordu. Bilgisayar teknolojinin 90’lı yılların sonuna geldiğini düşünecek olursak; televizyonun evlerdeki önemini siz tahmin edin. Türkiye’nin siyah-beyaz ve tek kanallı televizyon macerasında 90’lı yıllara göz atıyoruz. Birden fazla kanalın yayın hayatına başladığı bu dönemlerdeki dizileri hatırlamaya ne dersiniz?

KARA MELEK

1997 yılında yayın hayatına başlayan Kara Melek dizisi, kötü karakterlerin ilk defa Türk halkı tarafından sevildiği yapım olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Başrollerini Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora ve Zerrin Arbaş’ın oynadığı dizinin her bölümü yeni bir entrikayla seyircisini şoke etmeyi başarıyordu.

AYNALI TAHİR

Ünlü şarkıcı Alişan’ın kameralar karşısında ilk tecrübesizliğini attığı yapımdır. Delikanlılık raconlarının yeniden yazıldığı dizide Aynalı Tahir, bir grup arkadaşıyla beraber mahallenin düzenini sağlamak adına uğraşır. Aynalı Tahir’in en büyük rakibi ise Tilki’dir. Başrollerini Alişan, Saruhan Hünel ve Yeşim Büber’in paylaştığı dizi de aşkın kanunu yeniden yazıldı.