Türk turizmcilerden Ukrayna'ya çıkarma!

Katılımcılarının büyük bölümünü Türk şirketlerinin oluşturduğu fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) en büyük stantlarla yer alıyor.

22 farklı ülkeden 300’ün üzerinde şirketin yer aldığı fuarda Türk stantları her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle karşılandı. Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Fuara katılan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek, turizmcilerle sohbet etti.

Büyükelçi Güldere, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “Turizm çok önemli bir iş alanı. Geçen sene neredeyse 1,5 milyon Ukraynalı turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi mutluluk verici. 300 binden fazla Türk vatandaşı da Ukrayna’ya geldi. Türkiye olarak fuara bu sene katılımımız geçen yıla göre daha yüksek. Tüm organizatörlere teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan en fazla turist Türkiye’ye gidiyor. Türkiye’ye gelen turist sayısına bakıldığında Ukrayna yedinci sırada. Dünya ortalamasının üzerinde bir artışla her sene ilerliyoruz. Ukraynalı turist sayısındaki artış yüzde 7’nin üzerinde. Ukrayna’dan 1,4 milyon civarında turist geliyor. 2 yıl içinde bu sayı 2 milyonun üzerine çıkacaktır. Pasaportsuz seyahatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.