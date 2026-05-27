Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türk'ün rengi şimdi İstanbul Boğazı'nı kapladı! İşte tarihi

Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul Boğazı turkuaz rengiyle büyüledi. Sahillere akın eden vatandaşlar görsel şöleni hayranlıkla izlerken, “Türk mavisi” olarak bilinen turkuazın kökenine dair dikkat çeken detay yeniden gündem oldu. İşte Türk'ün rengi 'Türk Mavisi'nin yolculuğu...

Türk'ün rengi şimdi İstanbul Boğazı'nı kapladı! İşte tarihi
Çiğdem Berfin Sevinç

Kurban Bayramının ilk gününde İstanbul boğazı Turkuaz rengine büründü. İstanbul’da havanında güzel olması nedeniyle, İstanbul'da kalanlar sahilleri doldurdu. Sabah saatlerinden itibaren yürüyüş yapmak, temiz hava almak için sahillere gelenler gün boyu Turkuaz rengiyle görsel şölen oluşturan boğaza hayranlıkla izlediler.

Moda dünyasından mimariye, tasarımdan uluslararası markalara kadar küresel ölçekte kullanılan ve literatürde bir ulusun adıyla anılan tek renk olma özelliği taşıyan "turkuaz", kökleri Orta Asya’ya uzanan asırlık bir Türk kültürü hikayesini barındırıyor.
Batı dillerine Fransızca "turquoise" (Türk taşı / Türk rengi) kelimesinden geçen bu eşsiz tonun hikayesi, doğu ile batı arasındaki tarihi ticaret yollarında şekillendi.

Türk ün rengi şimdi İstanbul Boğazı nı kapladı! İşte tarihi 1

İPEK YOLU'NDAN SARAYLARA

Hikaye, antik çağlarda Türk boylarının gök tanrı inancıyla yeşile çalan mavi tonları kutsal kabul etmesiyle başladı. Orta Asya steplerinden yola çıkan Türklerin göç dalgalarıyla Anadolu’ya taşıdığı bu renk, 1500’lü yıllarda Levanten (Doğu Akdeniz) ticaret gemileriyle Avrupa’nın kalbine ulaştı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avrupalı tüccarlar, İran ve Horasan bölgelerinden çıkarılan ancak tüm dünyaya Osmanlı toprakları üzerinden ihraç edilen parıltılı "firuze" taşını ilk kez İstanbul pazarlarında gördü. Fransa ve İtalya saraylarındaki aristokratlar, bu büyüleyici taşı ithal edildiği ülkeye atıfla "Türk Taşı" (Pierre Turquoise) olarak adlandırmaya başladı. Zamanla taşın ismi, rengin bizzat kendisini tanımlayan evrensel bir kelimeye dönüştü.

Türk ün rengi şimdi İstanbul Boğazı nı kapladı! İşte tarihi 2

"TÜRK MAVİSİ" İMZASI

Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanatçıları, bu rengi mimaride adeta bir imza haline getirdi. İznik çinilerinden Sultanahmet Camii’nin süslemelerine, Bursa Yeşil Türbe’den halı dokumalarına kadar her eserde turkuaz, İslam estetiğiyle birleşerek kalıcı bir kimlik kazandı. Yabancı seyyahların seyahatnamelerinde "Türk Mavisi" olarak not ettiği bu ton, sadece bir taşın rengi olmaktan çıkıp mimari bir ekolün adı oldu.
Bugün uluslararası renk otoriteleri tarafından küresel bir kod olarak kabul edilen turkuaz, köklü geçmişiyle bir milletin adını tüm dünyada yaşatmaya devam ediyor.

Türk ün rengi şimdi İstanbul Boğazı nı kapladı! İşte tarihi 3

Turkuaz, tarihsel süreçte Türklerle o kadar özdeşleşmiştir ki, Batı dillerindeki adı olan "turquoise" bile Fransızcada "Türk" anlamına gelir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küsleri bile barıştırıyor! 1 kilometrelik kuyrukKüsleri bile barıştırıyor! 1 kilometrelik kuyruk
Kombi devri bitti! 3 sene içinde zorunlu olacakKombi devri bitti! 3 sene içinde zorunlu olacak

Anahtar Kelimeler:
Mavi İstanbul Boğazı türk turkuaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.